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Тише стало во всех городах. Минута молчания прошла в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Защитники Родины, невинные жертвы нацизма, люди, умершие в тылу от голода и лишений. Сегодня мы вспоминаем о каждом из них. 80 лет, прошедшие с того момента, как немецко-фашистские войска перешли границу, не стерли боль войны в народной памяти. Тому подтверждение тысячи людей, пришедшие ровно в полдень к мемориалам в разных уголках Беларуси. В Гомеле таким местом общей памяти традиционно стала братская могила на площади Труда.
Жанна Гатальская, жительница Гомеля:
Данила Шумкевич, учащийся средней школы № 21 Гомеля:
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Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой...
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