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Фильм "Лукашенко. Золотое дно" признан экстремистским
Источник материала: АФН
Суд Центрального района Минска от 10 июня 2021 года признал экстремистским размещенный на Youtube фильм "Лукашенко. Золотое дно".
Соответствующая запись сделана в списке экстремистских материалов на сайте белорусского министерства «правды».
Признанный экстремистским фильм был опубликован на экстремистском канале Nexta в YouTube 8 марта 2021 года. К настоящему времени фильм имеет более 6,5 млн просмотров.
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Суд Центрального района Минска от 10 июня 2021 года признал экстремистским размещенный на Youtube фильм "Лукашенко. Золотое дно".
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