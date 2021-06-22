Источник материала: АФН

Суд Центрального района Минска от 10 июня 2021 года признал экстремистским размещенный на Youtube фильм "Лукашенко. Золотое дно".

Соответствующая запись сделана в списке экстремистских материалов на сайте белорусского министерства «правды».

Признанный экстремистским фильм был опубликован на экстремистском канале Nexta в YouTube 8 марта 2021 года. К настоящему времени фильм имеет более 6,5 млн просмотров.