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Силовики задержали одного из учредителей 21vek.by
Источник материала: АФН
Белорусские медиа со ссылкой на читателей сообщают о том, что в офис интернет-магазина 21vek.by пришли сотрудники ДФР КГК РБ.
В результате был задержан один из учредителей компании Павел Матусевич.
В настоящий момент 40% компании принадлежит фонду Zubr Capital, оставшиеся 60% находятся в собственности у основателей онлайнового ритейла Вайниловича, Плюгачова и Матусевича.
Zubr Capital вошел в состав учредителей в 2017 году. Примерно, полтора месяца назад в медиа появились сообщения об очередной попытке фонда продать свою долю. Аналогичные действия предпринимали и изначальные учредители ритейла. Примечательно, что эти «телодвижения» по избавлению от доли в 21vek.by совпали с резкой активизацией российского маркетплейса OZON на белорусском рынке.
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Белорусские медиа со ссылкой на читателей сообщают о том, что в офис интернет-магазина 21vek.by пришли сотрудники ДФР КГК РБ.
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