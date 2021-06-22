Силовики задержали одного из учредителей 21vek.by

Источник материала: АФН

Белорусские медиа со ссылкой на читателей сообщают о том, что в офис интернет-магазина 21vek.by пришли сотрудники ДФР КГК РБ.

В результате был задержан один из учредителей компании Павел Матусевич.

В настоящий момент 40% компании принадлежит фонду Zubr Capital, оставшиеся 60% находятся в собственности у основателей онлайнового ритейла Вайниловича, Плюгачова и Матусевича.

Zubr Capital вошел в состав учредителей в 2017 году. Примерно, полтора месяца назад в медиа появились сообщения об очередной попытке фонда продать свою долю. Аналогичные действия предпринимали и изначальные учредители ритейла. Примечательно, что эти «телодвижения» по избавлению от доли в 21vek.by совпали с резкой активизацией российского маркетплейса OZON на белорусском рынке.