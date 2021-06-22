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БКК сулит рост цен на еду из-за санкций против белорусского potash

22.06.2021 16:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусская калийная компания прогнозирует повышение цен на еду во всем мире в случае введения санкций против белорусского калия, бряцая при этом своей долей в мировых поставках.

«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие вырастут цены на продовольствие во всем мире», - говорится в пресс-релизе БКК.

«Искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвет основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесет серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру», - утверждают в БКК.

Изложенные в пресс-релизе опасения БКК, безусловно, преувеличены, поскольку основной экспорт удобрений осуществляется в страны, которые почти никак не отреагируют на санкции – Бразилия, Индия, Китай. Вопрос лишь в логистике поставок и расчетах, что при желании можно оперативно порешать.

Но помимо рассуждений о скором мировом дефиците еды из-за возможных санкций против белорусских удобрений, пресс-релиз БКК представляет интерес оценкой рыночных цен на калий и «краткосрочным» прогнозом до 2050 года. Напомним, что в начале года мировые игроки рынка калийных удобрений, указав на растущий спрос на калий, обвинили БКК в заключении контрактов с Китаем и Индией по демпинговым ценам.

«В настоящий момент во всем мире существует отчетливая нехватка калия, и, по прогнозам IFA этот дефицит сохранится вплоть до 2050 года. В этом году все производители работают на полных мощностях и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Мы видим, как это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев», — призналась БКК в демпинге.

Остается добавить, что санкции против калийного сектора белорусской экономики будут вводиться очень поступательно с тем, чтобы максимально сократить возможный ущерб Клайпедскому порту, через который осуществляются основные экспортные поставки белорусского калия.

 
 
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Белорусская калийная компания прогнозирует повышение цен на еду во всем мире в случае введения санкций против белорусского калия, бряцая при этом своей долей в...
 
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