Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Какой суверенитет будет защищать закон «от Кубракова»?

17 июня депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Представил законопроект министр внутренних дел Иван Кубраков.

О чем новый закон?

Данный проект предусматривает внесение изменений в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Существенная роль в координации сил и средств при введении чрезвычайного или военного положения отводится Совету безопасности как новому государственному органу.

По мнению Кубракова, при наведении порядка в условиях чрезвычайного или военного положения придется принимать «…какие-то дополнительные ограничительные меры». В этой связи уточняются чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного и военного положения, а также силы и средства, привлекаемые для обеспечения таких режимов.

Как отмечается в справке к законопроекту, он подготовлен с учетом предписаний, содержащихся в декрете от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

Зачем и кому нужен этот закон?

Подсказки даются в обосновании и тексте законопроекта. Во всяком случае, очевидно, что в своей инициативе Министерство внутренних дел вышло за пределы своих задач и полномочий (ст.ст. 2, 12, 24 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»). Можно только догадываться, что органы милиции озаботились защитой суверенитета и конституционного строя по указанию вышестоящих инстанций.

Скорее всего, целью законопроекта является легализовать статус Совета безопасности, превратить его из совещательного органа при главе государства в важный орган власти, хотя бы в условиях чрезвычайного или военного положения. Если этот орган власти обретет статус всесильного и чрезвычайного органа, то в повседневную жизнь можно будет ввести элементы «чрезвычайщины».

Например, патрулирование улиц людьми в униформе, контролирование мест скопления людей, установление запретов на въезд и выезд из страны, строительство новых изоляторов временного содержания, где могут бессрочно содержаться административно арестованные.

Причем здесь суверенитет и конституционный строй? Логика может быть такой: чрезвычайное или военное положение вводится тогда, когда обнаруживаются соответственно внутренние или внешние угрозы.

Так, массовые протесты, охватившие страну после президентских выборов, парализовали государственное управление, подорвали экономику и финансы страны. Вырисовывается как бы длящаяся угроза, которую следует искоренить путем репрессий в отношении смутьянов, а также путем контроля за всеми слоями общества. Непризнание итогов выборов, введение санкций со стороны стран Европы и США можно расценить как внешнюю угрозу. Поэтому Беларусь напоминает осажденную крепость или закупоренную банку, в которой наблюдается острое противоборство между группировкой власти и большинством населения.

Однако суверенитет как независимость государства в данном случае «притянут за уши», поскольку никто и ничто не угрожает Республике Беларусь. Конституционный строй как система социально-экономических и политико-правовых отношений, установленных Конституцией, также не подвергается каким-либо угрозам. Разве что российское руководство всячески затягивает синеокую страну в свои объятия, предлагая объединиться в союзное государство, а на самом деле стать еще одним субъектом РФ.

Тем самым, можно предположить, что под видом предлагаемых поправок в законы создаются предпосылки для введения в стране чрезвычайного положения во главе с новым органом власти — Советом безопасности.

Соответствует ли законопроект Конституции?

В обосновании законопроекта отмечается, что он принимается с учетом положений декрета от 9 мая 2021 г. В этой связи следует оценить конституционность его положений.

Как известно, этот декрет был принят на случай гибели главы государства. Если такое случится, то предписывается всем государственным органам и их должностным лицам действовать «…в соответствии с решениями Совета безопасности». При этом на территории страны должно быть незамедлительно введено чрезвычайное или военное положение. В декрете подчеркивается, что «…решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению».

Следует отметить, что в мировой истории были случаи, когда цари и императоры давали распоряжение своим подданным о действиях в случае их смерти, в том числе хоронить их вместе с женами и конями. Но там речь шла о завещательной воле. В данном же случае мы имеем дело с правовым актом высшей юридической силы. Его предлагается исполнять после смерти главы государства и в результате отменить Конституцию страны.

Следует также иметь в виду, что в соответствии с Конституцией не допускается издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение Конституции (ч. 2 ст. 102). Между тем, в декрете предлагается наделить Совет безопасности чрезвычайными полномочиями, а принятые им решения считать обязательными для всех.

В обсуждаемом законопроекте, по сути, легализуются положения указанного декрета и вопреки действующей Конституции закрепляется статус Совета безопасности как надгосударственного органа с неограниченными полномочиями.

Значит, если будет принят данный законопроект, то в случае гибели главы государства действие Конституции в стране будет отменено, а вся власть сосредоточится в руках нелегитимного органа власти, который станет хунтой (с исп. junta — собрание военных, которые приходят к власти в результате переворота).

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