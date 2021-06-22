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Компания «Синезис» планирует обжаловать в суде включение в санкционный пакет учредителя

22.06.2021 16:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания «Синезис», занимающаяся информационными технологиями, заявила о готовности обжаловать в суде включение в четвертый санкционный пакет Евросоюза своего учредителя Александра Шатрова.

Компания «Синезис» планирует обжаловать в суде включение в санкционный пакет учредителя
Александр Шатров. Фото probusiness.io

«Совет Европейского союза принял решение внести в четвертый пакет санкций учредителя компании "Синезис" Александра Шатрова. Данное решение связано с тем, что "Синезис" была включена в предыдущий, третий пакет санкций Совета ЕС. Оно опирается на те же абсурдные и бездоказательные тезисы и точно так же считается компанией необоснованным. В то же время новое решение является ожидаемым, поэтому мы готовы обжаловать решение в кратчайшие сроки и уверены в объективном рассмотрении дела в европейском суде. Напомним, что судебное дело об отмене санкций в отношении компании "Синезис" уже находится в суде ЕС. Отдельные аргументы, демонстрирующие их абсурдность, мы неоднократно публиковали в официальных заявлениях», — говорится в заявлении компании.

«Синезис» обвиняется в том, что его разработка Kipod используется для идентификации протестующих. Сама компания заявляет, что это невозможно.

 

 

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Компания «Синезис», занимающаяся информационными технологиями, заявила о готовности обжаловать в суде включение в четвертый санкционный пакет Евросоюза своего...
 
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