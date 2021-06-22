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Президент Германии возложил венок к памятнику воинам Советской армии

22.06.2021 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Германии возложил венок к памятнику воинам Советской армии

К памятнику воинам Советской армии в мемориальном комплексе в Берлин-Панкове венок возложил президент Германии. Это один из крупнейших комплексов памяти красноармейцев в немецкой столице. Здесь покоятся останки более 13 тысяч советских солдат и офицеров, которые погибли в ходе боев за Берлин.

Президент Германии возложил венок к памятнику воинам Советской армии

Накануне акция к 80-летию начала Великой Отечественной войны прошла и у Русского дома в Берлине. Под звуки симфонического оркестра в небо отпустили 1418 воздушных шаров – столько дней длилась Великая Отечественная.

 
 
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Новости Германии. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к...
 
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