ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карбалевич: «Пока Лукашенко у власти, Бабарико будет сидеть»

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о финале «дела Белгазпромбанка» и возможном торге политзаключенными.

Карбалевич: «Пока Лукашенко у власти, Бабарико будет сидеть»

Архивный снимок. Фото из телеграм-канала официальной группы Виктора Бабарико

Дело «Белгазпромбанка» близится к завершению. Напомним, прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима и 145 тысяч рублей штрафа. Для других фигурантов дела гособвинение требует назначить от 3 до 6 лет колонии.

Политолог Валерий Карбалевич еще в феврале текущего года, в начале суда над экс-кандидатом в президенты писал, что дело шито белыми нитками, однако финал его предсказуем. В экспресс-комментарии «Салідарнасці» аналитик пояснил, почему не верит в снисхождение властей:

– Не стану гадать насчет срока, удовлетворит ли суд ходатайство прокурора о 15 годах, но понятное дело, что он будет большим.

Что касается политической судьбы Виктора Бабарико, то она напрямую зависит от политического режима в Беларуси. Бабарико будет сидеть до тех пор, пока политический режим в Беларуси не поменяется. Если же он сменится, то судьба всех политзаключенных в стране будет другой.

Я не думаю, что власти согласятся на амнистию для Бабарико – во всяком случае, в близком будущем. Потому что в этом случае бывший глава «Белгазпромбанка» сразу же становится реальным конкурентом Александра Лукашенко, его рейтинг сразу вырастает. Так что мой прогноз таков: пока Лукашенко у власти, Бабарико будет сидеть.

– Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность «сделки с ЕС» – освобождение политзаключенных журналистов и перевод их под домашний арест?

– Сложно говорить о вероятности такого сценария – думаю, разговоры об амнистии возникли накануне принятия решения ЕС о санкциях в отношении Беларуси. Сейчас, когда решение вступит в силу и санкции будут жесткими, не знаю, какой смысл в амнистии.

Ведь амнистия должна быть неким новым трендом в политике государства, трендом на либерализацию: вот до сих пор мы сажали <оппонентов>, теперь мы освобождаем. Но мы видим, что репрессии продолжаются, каждый день новые суды, новые задержания, количество политзаключенных не уменьшается.

И какой смысл выпускать одних и тут же сажать других?.. Поэтому пока я очень скептически отношусь ко всем разговорам о возможной амнистии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог – о финале «дела Белгазпромбанка» и возможном торге политзаключенными.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хорошая реклама: фильм "Золотое дно" стал "экстремистским"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by