Карбалевич: «Пока Лукашенко у власти, Бабарико будет сидеть»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о финале «дела Белгазпромбанка» и возможном торге политзаключенными.





Архивный снимок. Фото из телеграм-канала официальной группы Виктора Бабарико

Дело «Белгазпромбанка» близится к завершению. Напомним, прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима и 145 тысяч рублей штрафа. Для других фигурантов дела гособвинение требует назначить от 3 до 6 лет колонии.

Политолог Валерий Карбалевич еще в феврале текущего года, в начале суда над экс-кандидатом в президенты писал , что дело шито белыми нитками, однако финал его предсказуем. В экспресс-комментарии «Салідарнасці» аналитик пояснил, почему не верит в снисхождение властей:

– Не стану гадать насчет срока, удовлетворит ли суд ходатайство прокурора о 15 годах, но понятное дело, что он будет большим.

Что касается политической судьбы Виктора Бабарико, то она напрямую зависит от политического режима в Беларуси. Бабарико будет сидеть до тех пор, пока политический режим в Беларуси не поменяется. Если же он сменится, то судьба всех политзаключенных в стране будет другой.

Я не думаю, что власти согласятся на амнистию для Бабарико – во всяком случае, в близком будущем. Потому что в этом случае бывший глава «Белгазпромбанка» сразу же становится реальным конкурентом Александра Лукашенко, его рейтинг сразу вырастает. Так что мой прогноз таков: пока Лукашенко у власти, Бабарико будет сидеть.

– Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность «сделки с ЕС» – освобождение политзаключенных журналистов и перевод их под домашний арест?

– Сложно говорить о вероятности такого сценария – думаю, разговоры об амнистии возникли накануне принятия решения ЕС о санкциях в отношении Беларуси. Сейчас, когда решение вступит в силу и санкции будут жесткими, не знаю, какой смысл в амнистии.

Ведь амнистия должна быть неким новым трендом в политике государства, трендом на либерализацию: вот до сих пор мы сажали <оппонентов>, теперь мы освобождаем. Но мы видим, что репрессии продолжаются, каждый день новые суды, новые задержания, количество политзаключенных не уменьшается.

И какой смысл выпускать одних и тут же сажать других?.. Поэтому пока я очень скептически отношусь ко всем разговорам о возможной амнистии.