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На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня около 12.20 67-летний мужчина на автомобиле "Фиат" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. Потеряв управление, он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дорожный знак и осветительную мачту. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция напоминает, что ПДД запрещают управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.-0-
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На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение.
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