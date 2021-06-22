Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 12.20 67-летний мужчина на автомобиле "Фиат" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. Потеряв управление, он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дорожный знак и осветительную мачту. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает, что ПДД запрещают управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.-0-