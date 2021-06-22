ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту

22.06.2021 16:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД водителю стало плохо за рулем - он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 12.20 67-летний мужчина на автомобиле "Фиат" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. Потеряв управление, он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дорожный знак и осветительную мачту. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает, что ПДД запрещают управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макароны по-флотски были особым праздничным блюдом. Рассказываем о рецептах времён войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by