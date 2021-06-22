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Макароны по-флотски были особым праздничным блюдом. Рассказываем о рецептах времён войны

22.06.2021 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Макароны по-флотски были особым праздничным блюдом. Рассказываем о рецептах времён войны

Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны.

Макароны по-флотски были особым праздничным блюдом. Рассказываем о рецептах времён войны

Регина Романовская, председатель ветеранской организации Партизанского района г. Минска:
Питались по-разному. Допустим, где-то разгромили повара с полевой кухней – все, сухой паек. Я как-то раскопала в интернете рецепты полевой кухни.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Посмеялись?

Регина Романовская:
Нет.

Екатерина Забенько:
Они соответствовали тому, что было на самом деле?

Регина Романовская:
Да, соответствовали. Они рассказывали, что было. Допустим, откуда пошла гречневая каша, макароны по-флотски. У них это был праздник. Когда они хорошо повоевали, их поощряли макаронами по-флотски.

Макароны по-флотски были особым праздничным блюдом. Рассказываем о рецептах времён войны

Екатерина Забенько:
А мы тут – карбонара, болоньезе. Как бы мы выжили в то время?

Регина Романовская:
Как они делали бутерброды с салом, луковица, потому что кухня не подъехала, ее разбомбили. Эта тема очень плохо освещена. В интернете интересные такие рецепты, и некоторые отзывы были. Говорят, да, у нас до сих пор эти рецепты. Допустим, борщ в какой-то семье сохранился, варят по тем рецептам.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы всегда с удовольствием, когда принимаем участие в праздниках на День Победы, приходим в парк и пробуем солдатскую кашу.

Муляж или оригиналы? Какие экспонаты хранятся в музее истории Великой Отечественной войны – читайте далее.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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