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Хорошая реклама: фильм "Золотое дно" стал "экстремистским"

22.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фильм "Золотое дно" внесен правящим в Беларуси режимом в список экстремистских материалов.

Фильм Степана Путило «Золотое дно», набравший на youtube более 6,5 млн просмотров, внесен в список экстремистских материалов.

Соответствующее решение вынес суд Центрального района Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Фильм "Золотое дно" внесен правящим в Беларуси режимом в список экстремистских материалов.
 
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