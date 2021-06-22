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Хорошая реклама: фильм "Золотое дно" стал "экстремистским"
Источник материала: Партизан
Фильм "Золотое дно" внесен правящим в Беларуси режимом в список экстремистских материалов.
Фильм Степана Путило «Золотое дно», набравший на youtube более 6,5 млн просмотров, внесен в список экстремистских материалов.
Соответствующее решение вынес суд Центрального района Минска.
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Фильм "Золотое дно" внесен правящим в Беларуси режимом в список экстремистских материалов.
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