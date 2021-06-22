ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Минимизировать угрозы для всех нас": ОДКБ и ОБСЕ о ситуации в Афганистане

22.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Меры по укреплению безопасности в Центральноазиатском регионе после вывода американского военного контингента и их союзников и партнеров из Афганистана стали одной из тем, поднятых на встрече генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася и генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмид.

"Мы обсуждали ситуацию в Афганистане, риски и вызовы, которые формируются. Определенные шаги по укреплению безопасности принимает ОДКБ, такую работу проводит и ОБСЕ. Тут наши интересы совпадают. Мы сегодня об этом говорили, что нужно сделать в дальнейшем, чтобы минимизировать угрозы для всех нас", — рассказал Зась. 

© Sputnik / Стрингер
Союзники США попросили замедлить вывод войск из Афганистана

Он добавил, что обе структуры проводят работу по укреплению границы между Афганистаном и Таджикистаном.

Стороны также обсудили возможности для развития дальнейшего двустороннего сотрудничества. Нынешний уровень взаимодействия между организациями довольно высок, но еще недостаточен, подчеркнул генсек ОДКБ. 

"По ряду направлений целесообразно и дальше развивать наше взаимодействие. Кроме традиционных тем – борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков – сегодня звучала необходимость укреплять сотрудничество по другим направлением, например, в части борьбы с киберпреступностью. Это очень актуальная тема. Мы ей уже занимаемся", — указал он.

В дальнейшем ОДКБ и ОБСЕ планируют проводить встречи, как на самом высоком уровне, так и в формате экспертных обсуждений, заметил Зась.

"Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других", – уточнил генсек ОДКБ.

Эффективный диалог между двумя структурами – залог региональной стабильности и безопасности, добавила Хельга Шмид.

"Я убеждена, что такие региональные организации, занимающиеся вопросами безопасности, играют особую роль в реагировании на комплексные угрозы безопасности", — резюмировала она. 

Во вторник, 22 июня, Шмид впервые посетила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности и выступила на заседании постоянного совета ОДКБ. Кроме того, она должна встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить "широкий круг тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ". 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генсеки ОДКБ и ОБСЕ обсудили положение в Афганистане и соседних государствах после вывода контингентов международной коалиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко тоже обещает не оставить санкции без ответа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by