"Минимизировать угрозы для всех нас": ОДКБ и ОБСЕ о ситуации в Афганистане

Источник материала: Sputnik Беларусь

Меры по укреплению безопасности в Центральноазиатском регионе после вывода американского военного контингента и их союзников и партнеров из Афганистана стали одной из тем, поднятых на встрече генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася и генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмид.

"Мы обсуждали ситуацию в Афганистане, риски и вызовы, которые формируются. Определенные шаги по укреплению безопасности принимает ОДКБ, такую работу проводит и ОБСЕ. Тут наши интересы совпадают. Мы сегодня об этом говорили, что нужно сделать в дальнейшем, чтобы минимизировать угрозы для всех нас", — рассказал Зась.

Он добавил, что обе структуры проводят работу по укреплению границы между Афганистаном и Таджикистаном.

Стороны также обсудили возможности для развития дальнейшего двустороннего сотрудничества. Нынешний уровень взаимодействия между организациями довольно высок, но еще недостаточен, подчеркнул генсек ОДКБ.

"По ряду направлений целесообразно и дальше развивать наше взаимодействие. Кроме традиционных тем – борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков – сегодня звучала необходимость укреплять сотрудничество по другим направлением, например, в части борьбы с киберпреступностью. Это очень актуальная тема. Мы ей уже занимаемся", — указал он.

В дальнейшем ОДКБ и ОБСЕ планируют проводить встречи, как на самом высоком уровне, так и в формате экспертных обсуждений, заметил Зась.

"Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других", – уточнил генсек ОДКБ.

Эффективный диалог между двумя структурами – залог региональной стабильности и безопасности, добавила Хельга Шмид.

"Я убеждена, что такие региональные организации, занимающиеся вопросами безопасности, играют особую роль в реагировании на комплексные угрозы безопасности", — резюмировала она.

Во вторник, 22 июня, Шмид впервые посетила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности и выступила на заседании постоянного совета ОДКБ. Кроме того, она должна встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить "широкий круг тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильностью в ОБСЕ".

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