Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Церемония прошла во вторник в Александровском саду российской столицы. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин.

После возложения цветов Путин выступил с краткой речью, отметив, что история не знала такого жестокого геноцида до появления нацизма.

"Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется - превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры", - сказал президент России.

Он отметил, что ответом злу стал массовый героизм советского народа, единство и сплоченность людей, которые прошли через горе, страдания и смерть.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - восьмидесятая годовщина нападения фашистской Германии на СССР.

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