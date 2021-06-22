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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата - видео
22.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Церемония прошла во вторник в Александровском саду российской столицы. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин.
После возложения цветов Путин выступил с краткой речью, отметив, что история не знала такого жестокого геноцида до появления нацизма.
"Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется - превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры", - сказал президент России.
Он отметил, что ответом злу стал массовый героизм советского народа, единство и сплоченность людей, которые прошли через горе, страдания и смерть.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня - восьмидесятая годовщина нападения фашистской Германии на СССР.
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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Подробности смотрите на видео.
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