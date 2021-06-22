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Главы дипмиссий экс-республик СССР: население всей Европы мирной жизнью обязано подвигу Советского Союза

22.06.2021 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главы дипломатических миссий бывших республик СССР выпустили совместное обращение по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и выступили против фальсификации истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы дипмиссий экс-республик СССР: население всей Европы мирной жизнью обязано подвигу Советского Союза

Вот что говорится в обращении.

22 июня – особый день в памяти народов наших стран. В этот день нацистская Германия и ее европейские сателлиты напали на СССР. Сегодня население не только наших стран, но и всей Европы мирной жизнью и благополучием обязано подвигу народов Советского Союза. Наш долг – хранить память, защищать истину, их доброе имя и беречь мир.

 
 
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Главы дипломатических миссий бывших республик СССР выпустили совместное обращение по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны и выступили против...
 
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