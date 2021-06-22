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В Ливане из сотен свечей выложили силуэт самолёта Як-3

22.06.2021 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к монументам цветы, зажигают свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливане из сотен свечей выложили силуэт самолёта Як-3

На главной набережной столицы Ливана этой ночью зажглись сотни свечей. Волонтеры выложили из них силуэт самолета Як-3 и надпись «Нормандия Ливан помнит». Это напоминание об эскадрилье «Свободной Франции», которая формировалась в Ливане и воевала вместе с советскими летчиками против фашистов.

 
 
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Новости Ливана. Памятные церемонии, посвященные дню начала Великой Отечественной войны, проходят 22 июня во многих зарубежных государствах. Люди приносят к...
 
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