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В Беларуси признали экстремистским фильм «Лукашенко. Золотое дно»

22.06.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Документальный фильм команды Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно» внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации.

В Беларуси признали экстремистским фильм «Лукашенко. Золотое дно»

В документе отмечено, что видеоролик внесен в список по решению суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм «Золотое дно» был размещен в интернете 8 марта и к настоящему моменту набрал уже почти 6,6 млн просмотров.

 
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Документальный фильм команды Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно» внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте...
 
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