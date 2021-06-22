В Беларуси признали экстремистским фильм «Лукашенко. Золотое дно»

Документальный фильм команды Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно» внесен в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации.





В документе отмечено, что видеоролик внесен в список по решению суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм «Золотое дно» был размещен в интернете 8 марта и к настоящему моменту набрал уже почти 6,6 млн просмотров.