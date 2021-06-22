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В Беларуси за сутки на пожарах погибли два человека

22.06.2021 17:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 июня в 2.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Романы Вороновского района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший.

В этот же день в 3.30 cтало известно о пожаре в жилом доме в деревне Бабарики Миорского района Витебской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1965 года рождения, неработавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причины пожаров и гибели устанавливаются.
 
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