Никогда такого не было и вот опять: в Печах треснул мост - говорят, из-за жары









Поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. Теперь, чтобы попасть в город со стороны Минска по трассе Р53, нужно ехать через деревню Пересады, а с трассы М1 - через деревню Гора.





И вот, как оказывается, путепровод деформировался из-за аномальной жары. Как при высоких положительных, так и при низких отрицательных температурах пролетные строения перемещаются.





Вот и путепровод в Печах не выдержал: при расширении из-за жары пролет «столкнулся» с дорогой, это привело к появлению трещины, утверждает госагентство БелТА со ссылкой на специалиста.





Ожидается, что до конца недели подготовят техническое заключение и после этого определят сроки проведения ремонта путепровода. А закрыли его для движения еще 18 июня - когда заметили проблему. Правда, тогда вроде как жары еще не было...





А помните, недавно на трассе Борисов-Березино рухнул мост через реку? И он был не первым и не последним за последние примерно полгода.







