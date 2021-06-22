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БКК переживает: санкции против "Беларуськалия" вызовут дефицит удобрений в мире

22.06.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможное введение Евросоюзом секторальных санкций в отношении белорусских калийных удобрений приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых цен на продовольствие

Об этом заявили "Интерфаксу" в "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").

"На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведёт к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие - вырастут цены на продовольствие во всем мире", - сообщили в пресс-службе БКК, комментируя обсуждаемый в ЕС запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС, а также запрет на их экспорт через территорию государств-членов ЕС.

В БКК уверены, что "искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвёт основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесёт серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру".

В БКК также констатировали, что "абсолютное большинство стран не имеют собственных запасов калия, и ограничение его поставок приведёт к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира".

Со ссылкой на доклад IFA в компании подчеркнули взаимосвязь регулярных поставок удобрений и глобальной продовольственной безопасности. "По данным FAO, проблемы с доступом к еде уже сейчас испытывают 25,9% населения мира - почти 2 млрд человек. И эта цифра растет - каждый год количество голодающих на Земле увеличивается на 10 млн человек", - процитировали в пресс-службе данные доклада.

Как сообщалось, по данным агентства BNS, ЕС в рамках санкций намерен запретить транзит и импорт удобрений из Беларуси. В настоящее время в Евросоюзе продолжается обсуждение возможных санкций, оно должно закончиться в четверг, сказали BNS два источника.

По их сведениям, готовящийся пакет санкций в понедельник утвердили в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС. Пакет охватывает семь секторов экономики, в числе которых есть и торговля белорусскими удобрениями.

"Если это будет утверждено, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится", - сказал BNS один из источников.

В Беларуси работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas. Объем перевалки белорусского хлоркалия составляет 10-11 млн тонн в год.

По данным Белстата, экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-апреле 2021 года в стоимостном выражении составил $834,1 млн, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными рынками для белорусского хлоркалия являются Бразилия, Китай, Индия и США.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси в 2020 году в стоимостном выражении был равен $2,41 млрд, сократившись на 13% к уровню 2019 года. В натуральном выражении экспорт вырос на 14,7% до 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).
 
 
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Возможное введение Евросоюзом секторальных санкций в отношении белорусских калийных удобрений приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых...
 
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