Полчаса растянули на восемь: история самой известной заставы Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 июн – Sputnik, Инна Гришук. Пограничники небольшой заставы на границе Беларуси, Польши и Литвы более восьми часов сдерживали первые удары немецкой армии и сражались до последнего патрона и последнего вздоха в первый день Великой Отечественной.

Подвиг героев вспоминали в Гродно ночью 22 июня. Студенты Гродненского университета это сделали языком музыки, пластики, жестов, современной хореографии.

© Sputnik / Инна Гришук Музыкальные номера сопровождались рассказами о простых людях и фактами из военной истории

О первых минутах войны глазами жен и детей

В основу музыкально-танцевальной постановки, которую презентовали у Вечного огня в парке Жилибера в Гродно, легла трагическая история пограничников одной из самых известных в Беларуси застав - имени Виктора Усова. Это подразделение сегодня находится на том же месте, что и 80 лет назад, когда началась война. Именно она стала символом мужества всех пограничников, погибших в первые часы войны.

© Sputnik / Инна Гришук Акция памяти началась ровно в полночь у Вечного огня в парке Жилибера

Во время ночного представления в центре Гродно зрителям показали проникновенные хореографические номера о том, какими были первые часы войны для простых людей – пограничников, их жен, детей и матерей.

"Мать смотрела на спящих детей и уловила звук мотора самолета, который постепенно приближался и превратился в громкий гул. Раздался взрыв, началась пулеметная стрельба, проснувшиеся дети закричали от испуга. В комнату вбежал начальник заставы лейтенант Виктор Усов и его испуганная жена Шурочка. Это нападение! Быстро собирайтесь в комендатуру, здесь нельзя оставаться. Кажется, война", – прозвучало в полночь в тишине ночного города.

Представление готовили студенты Гуманитарного колледжа ГрГУ имени Янки Купалы. Проникновенные хореографические, поэтические, музыкальные номера сопровождались рассказами о простых людях и фактами из военной истории.

"Шура и Клава, обняв детей, бежали вдоль стены дома, фашисты уже сильно обстреливали заставу, от взрыва обвалился угол здания. Женщины бежали и в те минуты не знали, что больше никогда не увидят своих мужей. Еще тяжелее пришлось матерям, осознавшим, что их сыновья навсегда остались на поле боя", – продолжал закадровый голос.

© Sputnik / Инна Гришук В основе постановки – трагическая история пограничников заставы имени Виктора Усова

Зрителям рассказали о подвиге жен других пограничников, которые не успели эвакуироваться и взяли в руки оружие, сражаясь плечом к плечу с мужьями: "Так погибла жена и двое сыновей начальника 7-й заставы, который отражал нападение немецкой армии недалеко от деревни Красное под Гродно".

30 минут растянулись на 8 часов

По плану "Барбаросса", на захват каждой пограничной заставы отводилось всего полчаса. Немцы хорошо знали численность и вооружение застав, зачастую силы вражеских войск были больше в 10-20 раз. В арсенале у них были танки, самолеты, минометы, автоматы и пулеметы. У пограничников - в основном винтовки.

Война для них началась около четырех часов утра. Пограничники отбили семь атак противников, к 12 часам дня 22 июня держать оборону уже было некому. Они погибли, но первыми показали немецкой армии, что планам о молниеносной войне не суждено сбыться.

"Немцы взяли в расчет лишь оружие, пулеметы "Максим", методик расчета таких качеств, как мужество и патриотизм в Берлине не оказалось. Пограничники вели бой более восьми часов. Большинство из них – молодые ребята. Рядовым солдатам было по 18-19 лет, командирам – чуть больше 20. О большинстве из них ничего не известно, они остались пропавшими без вести", – говорил рассказчик в представлении.

И приводил исторические факты о той трагической ночи. Когда в бой вступили вражеские танки, со связкой гранат под один из них бросилась жена начальника 8-й заставы Настя Лебедь.

"Не ожидавшие решительного отпора немцы решили пограничников в плен не брать. Раненных добивали, жен и детей пограничников расстреливали", – продолжил рассказчик.

Казалось, что зрители смотрели и слушали получасовую постановку, затаив дыхание, кто-то плакал, кто-то – задумчиво смотрел вдаль, вспоминая о погибших на войне дедах и прадедах. Когда все закончилось, все без исключения, в полной тишине медленно пошли возлагать цветы к Вечному огню.

Получил пять ранений, но продолжал оборону

Сама застава имени Виктора Усова находится в 30 километрах от Гродно недалеко от Августовского канала. В эту ночь здесь тоже прошел митинг-реквием, к подножию памятника лейтенанту Виктору Усову на плиту с высеченными именами погибших пограничников возложили алые гвоздики, здесь же оставили лампадку, зажженную от Вечного огня в Гродно.

© Sputnik / Инна Гришук В 2 часа ночи митинг-реквием прошел на заставе имени Виктора Усова в 30 километрах от Гродно

Историю гибели лейтенанта Усова и его отряда здесь знает каждый солдат. Один из них провел небольшую экскурсию по музею. На полках – гильзы от пуль и снарядов, куски колючей проволоки, фуражки, очки, бытовые предметы, которыми пользовались пограничники 80 лет назад. Все найдено во время раскопок на территории заставы. Коллекция постоянно пополняется. Самый ценный экспонат – личный револьвер Виктора Усова.

© Sputnik / Инна Гришук Лампадка, зажженная от Вечного огня в Гродно, как символ памяти о павших героях

"Это личный револьвер лейтенанта Виктора Усова. Его нашли рядом с телом с пустым барабаном, он сражался до последнего патрона. В ту ночь, вся застава поднялась по тревоге, надевали, что успели, взяли оружие. Тело Усова нашли только через 11 лет", – рассказывает солдат Максим Смольник.

Усов получил пять ранений, но продолжал руководить обороной заставы, 6 мая 1945 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Он погиб в окопе, когда уже понимал, что смерть неизбежна, в руках сжимал снайперскую винтовку. Вражеская пуля попала в висок, взрыв обвалил край траншеи и похоронил тело героя. Тело Усова нашли в 1952 году во время раскопок на территории заставы, тогда же удалось восстановить картинку последних минут его жизни.

© Sputnik / Инна Гришук На заставе работает музей, который ежегодно принимает сотни экскурсионных групп. Главный экспонат - револьвер Виктора Усова

Память героя вспоминают каждый день

В первый день войны застава была практически разрушена. Здесь рассказывают, что после освобождения Беларуси в местных лесах люди пытались пилить деревья, но топоры отскакивали, а пилы ломались о застрявшие в стволах свинцовые пули. После войны заставу снова отстроили и назвали именем погибшего героя.

Виктор Усов навсегда зачислен в личный состав подразделения. Его имя зачитывают первым на ежедневных боевых расчетах. Каждый отправляющийся на дежурство наряд подходит к памятнику, чтобы почтить память героя минутой молчания. В одной из казарм стоит всегда аккуратно застеленная кровать Усова, на ней – фуражка, на стене – портрет лейтенанта. Все это – как напоминание, что подвиг первого командира здесь никогда не забудут.

© Sputnik / Инна Гришук Виктор Усов навсегда зачислен в список личного состава подразделения

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