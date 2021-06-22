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Силовики задержали соучредителя интернет-магазина «21 век» Павла Матусевича
Источник материала: Навiны
Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»). Соучредитель Павел Матусевич задержан. Его партнера по бизнесу Сергея Вайниловича, возможно, забрали из загородного дома.
О задержании Матусевича сообщает
«21 век» был основан в середине 2000-х студентами Сергеем Вайниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital. Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37%, оборот превысил 310 миллионов долларов.
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Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»). Соучредитель Павел Матусевич задержан. Его...
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