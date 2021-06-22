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Силовики задержали соучредителя интернет-магазина «21 век» Павла Матусевича

22.06.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»). Соучредитель Павел Матусевич задержан. Его партнера по бизнесу Сергея Вайниловича, возможно, забрали из загородного дома.

Силовики задержали соучредителя интернет-магазина «21 век» Павла Матусевича
Олег Хусаенов, гендиректор управляющей компании фондами прямых инвестиций «Зубр Капитал».

О задержании Матусевича сообщает «Наша Нива», Вайниловича — «Онлайнер».

«21 век» был основан в середине 2000-х студентами Сергеем Вайниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital. Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37%, оборот превысил 310 миллионов долларов.

 
 
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Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»). Соучредитель Павел Матусевич задержан. Его...
 
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