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«Приехали в масках, телефоны забрали». Силовики пришли в еще одну компанию – к производителю дверей «Юркас»

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сообщается, что учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

«Приехали в масках, телефоны забрали». Силовики пришли в еще одну компанию – к производителю дверей «Юркас»

22 июня в одну из крупнейших дверных компаний Беларуси пришли силовики. Об этом Onliner рассказал работник организации. Мужчина сообщил, что учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

— Приехали в масках, камеры заклеили, телефоны забрали. Не могу сказать, кто это был. Сейчас внутри заперто много людей, пока не выпускают. Информация только между теми ходит, кого в офисе не было в тот момент. Говорят, учредителя нашего уже увезли, — рассказал порталу источник.

По неподтвержденной информации, в «Юркасе» работает ДФР. Дозвониться в пресс-службу ведомства пока не удалось.

Дозвониться в центральный салон «Юркаса» у журналистов Onliner пока не получилось: ни один из номеров на официальном сайте компании не отвечает. Onliner связался с представителями фирмы в других городах, но подтвердить или опровергнуть информацию там не смогли.

Напомним, что сегодня силовики пришли в офис крупнейшего интернет-магазина «21 век».

 
 
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