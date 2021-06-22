ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко признался, что власти уже давно готовились к санкциям

22.06.2021 18:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Премьер Беларуси заявил, что введенные ЕС санкции дискредитируют политику Евросоюза, и признался, что белорусские власти уже давно готовились к подобному повороту событий.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - заявил Роман Головченко, которого цитирует БелТА.

Вместе с тем, он сказал, что декларировать санкции как миссию "ради белорусского народа по меньшей мере цинично и беспринципно».

«Только посмотрите, чем обосновываются санкции, которые вводятся против наших предприятий. Например, экономические санкции против ОАО "МАЗ" вводятся на основании того, что (Лукашенко) назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, против ОАО "БЕЛАЗ" - так как (Лукашенко) назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси. И поэтому эти предприятия заслуживают экономического наказания?" - возмутился премьер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Беларуси заявил, что введенные ЕС санкции дискредитируют политику Евросоюза, и признался, что белорусские власти уже давно готовились к подобному...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску міліцыянты запусьцілі ў кватэру газ, каб затрымаць мужчыну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by