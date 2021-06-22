В Гомельском районе женщина скончалась от передозировки наркотиков

Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе 35-летняя женщина скончалась от передозировки - психотроп изготовил ее брат, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Вечером 20 июня в агрогородке Новая Гута бригада медиков констатировала смерть 35-летней местной жительницы. Наркоконтроль Гомельского РОВД установил, что к смерти женщины может быть причастен гостивший у нее 36-летний брат из Витебской области. Ранее он был судим.

Выяснилось, что мужчина был на заработках в России и привез оборудование, реагенты и реактивы для изготовления метамфетамина. Нарколабораторию создал прямо в квартире родственницы, где живут и ее дети (14 и 6 лет). Он стал изготавливать запрещенный продукт, который в итоге начала употреблять и женщина.

"После происшествия оперативники обнаружили в квартире стеклянную колбу с жидкостью розового цвета. По заключению экспертов, это был параметиламфетамин весом около 40 г", - уточнили в УВД.

За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-