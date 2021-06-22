|
Призрачная нефть "Нафтана"
Источник материала: Партизан
Сегодня заместитель генерального директора «Нафтана» С. Алтухов сообщил «Интерфаксу»:
«В третьем квартале объем нефтепереработки составит около 2 млн тонн. Не думаю, что в третьем квартале ситуация будет отличаться от второго. Ничего необычного на предприятии не происходит, все работает».
Как пишет
И вот нас «упокоили». Правда это «успокоение» порождает ещё больше вопросов: то ли «Транснефть» не говорит открыто о поставках на «Нафтан», то ли «Нафтан» научился где-то доставать сырье мимо трубы или нашёл на своей территории собственное нефтяное месторождение («Это вряд ли...» товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни»).
Складывается такой когнитивный диссонанс, когда завод вроде работает, но никто на него сырье не только не продает, но и не доставляет.
С учётом того, что предприятие не останавливалось, продолжало на протяжении июня отгружать продукцию и выполнять условия контрактов с покупателями, всем понятно, что нефть на «Нафтане» имеется.
Вопрос только в том, как оформляются эти поставки, так как удовлетворить потребности НПЗ в сырье могут только крупные российские нефтяные компании.
Никого иного Кремль не пустит на данное направление, исходя из политизированности нефтяных отношений с нашей страной и более выгодных сделок для доходов самих нефтяных компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня заместитель генерального директора «Нафтана» С. Алтухов сообщил «Интерфаксу»:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)