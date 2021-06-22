«В третьем квартале объем нефтепереработки составит около 2 млн тонн. Не думаю, что в третьем квартале ситуация будет отличаться от второго. Ничего необычного на предприятии не происходит, все работает».





zaprauka.by, это надо полагать был ответ со стороны представителей белорусской нефтяной отрасли на несколько дней назад распространённый график «Транснефти» по экспорту нефти из России в третьем квартале. Там, напомним, были только данные о поставках на Мозырский НПЗ. Из чего все сделали вывод, что на «Нафтан» сырье в третьем квартале не пойдёт. Как пишетэто надо полагать был ответ со стороны представителей белорусской нефтяной отрасли на несколько дней назад распространённый график «Транснефти» по экспорту нефти из России в третьем квартале. Там, напомним, были только данные о поставках на Мозырский НПЗ. Из чего все сделали вывод, что на «Нафтан» сырье в третьем квартале не пойдёт.





И вот нас «упокоили». Правда это «успокоение» порождает ещё больше вопросов: то ли «Транснефть» не говорит открыто о поставках на «Нафтан», то ли «Нафтан» научился где-то доставать сырье мимо трубы или нашёл на своей территории собственное нефтяное месторождение («Это вряд ли...» товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни»).





Складывается такой когнитивный диссонанс, когда завод вроде работает, но никто на него сырье не только не продает, но и не доставляет.





С учётом того, что предприятие не останавливалось, продолжало на протяжении июня отгружать продукцию и выполнять условия контрактов с покупателями, всем понятно, что нефть на «Нафтане» имеется.





Вопрос только в том, как оформляются эти поставки, так как удовлетворить потребности НПЗ в сырье могут только крупные российские нефтяные компании.





Никого иного Кремль не пустит на данное направление, исходя из политизированности нефтяных отношений с нашей страной и более выгодных сделок для доходов самих нефтяных компаний.