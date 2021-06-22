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Belarus in focus: громкие заявления Лукашенко носят пропагандистский характер
Источник материала: Партизан
Громкие заявления Александра Лукашенко по вопросам территориальной обороны имеют пропагандистский характер.
16 июня Лукашенко провел совещание по вопросам развития системы территориальной обороны, пишет
Во время которого были сделаны громкие заявления: местные власти беларуских регионов должны быть готовы провести мобилизацию/ формирование территориальных войск в сжатые сроки; территориальные войска должны быть готовы дать отпор неким неназываемым врагам; о тотальной готовности населения к войне.
Данные заявления не несут в себе особенной новизны. Вопросы готовности и способности региональных чиновников организовать формирование территориальных войск — ключевые для всей системы территориальной обороны. Необходимость обеспечения всенародного характера отражения внешней угрозы — давняя мантра беларуского режима, унаследованная из советского прошлого.
Внешние враги, которых предпочитают не конкретизировать — традиционный инструмент беларуского режима в попытке консолидировать общество вокруг себя перед лицом некоей внешней угрозы. При этом режим отказывается вводить элемент добровольности при формировании территориальных войск, предпочитая принудительный. И не планирует расширения права на оружие для беларусов.
Сама система территориальной обороны развивается планово с учетом финансовых возможностей государства. Разработаны концепция строительства территориальной обороны до 2030 года, план строительства и развития ТО на 2021-2025 годы, планы применения войск ТО в ходе действия региональной группировки войск.
Громкие заявления Лукашенко по вопросам территориальной обороны носят исключительно политический характер. И имеют целью продемонстрировать (в первую очередь бюрократии) решительность правителя и его способность сохранять полный контроль за ситуацией внутри страны.
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Громкие заявления Александра Лукашенко по вопросам территориальной обороны имеют пропагандистский характер.
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