Belarus in focus: громкие заявления Лукашенко носят пропагандистский характер









belarusinfocus.info 16 июня Лукашенко провел совещание по вопросам развития системы территориальной обороны, пишет





Во время которого были сделаны громкие заявления: местные власти беларуских регионов должны быть готовы провести мобилизацию/ формирование территориальных войск в сжатые сроки; территориальные войска должны быть готовы дать отпор неким неназываемым врагам; о тотальной готовности населения к войне.





Данные заявления не несут в себе особенной новизны. Вопросы готовности и способности региональных чиновников организовать формирование территориальных войск — ключевые для всей системы территориальной обороны. Необходимость обеспечения всенародного характера отражения внешней угрозы — давняя мантра беларуского режима, унаследованная из советского прошлого.





Внешние враги, которых предпочитают не конкретизировать — традиционный инструмент беларуского режима в попытке консолидировать общество вокруг себя перед лицом некоей внешней угрозы. При этом режим отказывается вводить элемент добровольности при формировании территориальных войск, предпочитая принудительный. И не планирует расширения права на оружие для беларусов.





Сама система территориальной обороны развивается планово с учетом финансовых возможностей государства. Разработаны концепция строительства территориальной обороны до 2030 года, план строительства и развития ТО на 2021-2025 годы, планы применения войск ТО в ходе действия региональной группировки войск.





Громкие заявления Лукашенко по вопросам территориальной обороны носят исключительно политический характер. И имеют целью продемонстрировать (в первую очередь бюрократии) решительность правителя и его способность сохранять полный контроль за ситуацией внутри страны.