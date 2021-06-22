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«Приехали в масках, телефоны забрали». В «Юркас» тоже пришли силовики

22.06.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня днем в одну из крупнейших дверных компаний Беларуси пришли силовики.

Об этом Onliner рассказал работник организации. Мужчина сообщил, что учредителя компании Дмитрия Юркевича увезли.

— Приехали в масках, камеры заклеили, телефоны забрали. Не могу сказать, кто это был. Сейчас внутри заперто много людей, пока не выпускают. Информация только между теми ходит, кого в офисе не было в тот момент. Говорят, учредителя нашего уже увезли, — рассказал источник.

По неподтвержденной информации, в «Юркасе» работает ДФР. Дозвониться в пресс-службу ведомства пока не удалось.

Дозвониться в центральный салон «Юркаса» у нас пока не получилось: ни один из номеров на официальном сайте компании не отвечает. 

Onliner связался с представителями фирмы в других городах, но подтвердить или опровергнуть информацию там не смогли.

Как сообщалось ранее, сегодня силовики пришли и в еще одну крупную фирму — «21 век». 
 
 
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Сегодня днем в одну из крупнейших дверных компаний Беларуси пришли силовики.
 
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