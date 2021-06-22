ЖАРА! В стране объявлен красный уровень опасности









Красный уровень опасности из-за жары объявлен на 23-25 июня, температура воздуха в некоторых районах страны прогреется до +36°С, сообщает Белгидромет.





"В дневные часы 23-25 июня (среда-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С", - говорится в сообщении.





В связи с этим синоптики вводят красный (максимальный) уровень опасности.



