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Пробил новое дно: биткоин уже ниже $30 тысяч

22.06.2021 18:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Пробил новое дно: биткоин уже ниже тысяч
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Рыночная капитализация биткоина сократилась до $560 млрд, по данным CoinGecko.

Цифровые активы дешевеют после негативных новостей из Китая, сообщает РБК. Вчера, 21 июня, Народный банк Китая (НБК) предписал местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay не участвовать в операциях с криптовалютами.

Также страну активно покидают майнеры после введения запрета на добычу криптовалюты. Такие правила за последние две недели были введены в четырех китайских провинциях, в том числе в Сычуани, которая считалась крупным центром по добыче криптовалюты.

21 июня исполнительный директор блокчейн-компании CryptoQuant Ки Янг Джу сообщил, что «киты» (крупные держатели криптовалюты) начали продавать свои активы, что усиливает медвежьи настроения на рынке. Также аналитики CryptoQuant в июне зафиксировали самый крупный суточный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года. В марте прошлого года цена биткоина падала почти наполовину за сутки, ниже $4 тыс.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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