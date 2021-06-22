Пробил новое дно: биткоин уже ниже $30 тысяч

Источник материала: Myfin



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Рыночная капитализация биткоина сократилась до $560 млрд, по данным CoinGecko.

Цифровые активы дешевеют после негативных новостей из Китая, сообщает РБК. Вчера, 21 июня, Народный банк Китая (НБК) предписал местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay не участвовать в операциях с криптовалютами.

Также страну активно покидают майнеры после введения запрета на добычу криптовалюты. Такие правила за последние две недели были введены в четырех китайских провинциях, в том числе в Сычуани, которая считалась крупным центром по добыче криптовалюты.

21 июня исполнительный директор блокчейн-компании CryptoQuant Ки Янг Джу сообщил, что «киты» (крупные держатели криптовалюты) начали продавать свои активы, что усиливает медвежьи настроения на рынке. Также аналитики CryptoQuant в июне зафиксировали самый крупный суточный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года. В марте прошлого года цена биткоина падала почти наполовину за сутки, ниже $4 тыс.

