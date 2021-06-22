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Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Англии

22.06.2021 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в английском Истборне с призовым фондом 547 тысяч евро.

В матче 1/16 финала наш спортсмен победил француза Жо-Вильфрида Цонгу со счетом 6:3, 6:4.

Герасимов занимает 72-е место в мировом рейтинге АТП, Цонгу — 83-е.

 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 финала турнира в английском Истборне с призовым фондом 547 тысяч евро. В матче 1/16 финала наш спортсмен победил...
 
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