Сивицкий: Китай будет поддерживать Беларусь на уровне риторики, но избегать сотрудничества

Источник материала: Салiдарнасць

Китай осудил политику санкций в отношении Беларуси. Однако готов ли КНР финансово вкладываться в страну под санкциями?

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси. Дипломат подчеркнул, что Пекин считает недопустимым использовать угрозы и односторонние санкции. Кроме того, Китай выступает против вмешательства во внутренние дела государства.

Означает ли это, что Китай, выражая политическую поддержку белорусскому режиму, готов и рублем поддержать нашу экономику.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий полагает, что надо разделять риторику и реальные действия.





Фото Сергея Гапона

— Начнем с того, что политический кризис в Беларуси создал огромное количество рисков для реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», — заявил Филину Арсений Сивицкий. — В рамках этой инициативы Беларуси отводилась особая роль и место в качестве логистического и индустриального хаба для входа Китая на европейский рынок. Предполагалось, что белорусские власти создадут здесь особые бизнес-условия для инвесторов как со стороны Китая, так и других стран.

Частично это было реализовано в рамках белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

— Китай также планировал диверсифицировать свои экономические связи со странами Запада. Предполагалось, что это будет рынок ЕС, который рассматривается Китаем в качестве одного из наиболее перспективного, — поясняет эксперт.

Нынешний кризис обнуляет планы Китая, делая невозможным выполнение как минимум двух условий, связанных с диверсификацией экономических связей в Западные страны: вхождение во Всемирную торговую организацию, а также заключение определенных торгово-инвестиционных соглашений с ЕС, перечисляет эксперт.

— Основной угрозой становится то, что западные страны хотят ввести секторальные экономические санкции. Это превращает Беларусь в токсичного партнера в том числе для Китая из-за угроз распространения вторичных санкций уже в отношении китайских кампаний и корпораций. И наиболее чувствительны американские санкции, так как они имеют глобальный характер, — поясняет Арсений Сивицкий.

Эксперт считает, что усиление санкционного давления на Беларусь пойдет именно по этому пути, так как Европейский Союз и США координируют свои политики.

Эта ситуация не приемлема для Китая.

— Традиционно Китай избегает сотрудничества с теми государствами, которые под жестким санкционным прессингом со стороны западных стран.

Потому что любое сотрудничество китайских компаний с белорусской стороной чревато рисками вторичных санкций, — объясняет эксперт.

В отношениях Беларуси и Китая уже бывали такие периоды. Осложнение между Минском и Западом после выборов 2010 года приводило к значительному снижению инвестиционной активности с Китаем, и до тех пор, пока не происходило нормализации этих отношений, Китай не рвался вкладываться в Беларусь.

— В период между 2011 и 2015 годами из-за кризиса в отношениях между Беларусью и ЕС и США инвестиционная активность была практически заморожена. Но, как только Минск вышел на траекторию нормализации отношений между Брюсселем и Вашингтоном и европейские страны начали отменять санкции, а США приостанавливать действие, это сразу же подстегнуло дополнительный интерес со стороны Китая и привело к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь в мае 2015 года, — напоминает политолог.

Он уверен, что сейчас следует ожидать абсолютно идентичную динамику в отношениях.

— Хотя на уровне риторики Китай будет поддерживать Беларусь, выступая против санкций со стороны западных стран. И это связано в том числе с дипломатической позицией Китая, который традиционно выступает против санкционного давления, — поясняет Арсений Сивицкий.

Между тем следует понимать, что Китай уже довольно сильно вложился в отдельные проекты в Беларуси и введение санкций для него также болезненно. Одним из крупнейших проектов с китайским участием в Беларуси является строительство горнодобывающего и обогатительного комплекса для производства калийных удобрений в районе деревни Любань в Минской области за счет средств кампании российского олигарха Михаила Гуцериева и китайской стороны.

— Естественно, попадание Михаила Гуцириева в санкционный список не может не беспокоить китайских партнеров, — поясняет эксперт.

Как и попадание в этот список «Беларуськалия», с которым у Китая заключены контракты. Поэтому беспокойство Пекина вполне объяснимо.

Однако вряд ли он будет рисковать.

— Если Китай в свое время отказывался от больших проектов в России, то что уже говорить о Беларуси, — отмечает политолог. — У китайцев достаточно диверсифицированный пакет партнеров по реализации инициативы «Один пояс — один путь», в том числе в Восточной Европе. Беларусь просто выпадет из нее, если ситуация не изменится.