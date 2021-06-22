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«В подъезде был стук и крики. Они [силовики] требовали, чтобы им открыли дверь, говорили, что есть постановление. Позже отца вывели. Она [дочь] в это время в институте сдавала экзамен. Силовики выкрутили глазок в квартиру и запустили газ — так заставили открыть дверь», — рассказывают соседи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Через дверной глазок запустили газ»: спецоперация в Серебрянке из-за наклейки с «Пагоней» По словам соседей, жильцы не хотели открывать силовикам.

По словам соседей, жильцы не хотели открывать силовикам, тогда те выкрутили дверной глазок и запустили туда газ,правозащитники «Весны».В итоге задержали всю семью, но не прямо в квартире.По словам соседей, в момент прихода сотрудников милиции дома был один отец —Жена Олега Светлана поехала в РУВД Ленинского района, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и узнать, что с ее мужем. Когда она туда приехала, то ее тоже задержали.Сотрудники милиции позвонили дочери Яне с телефона Светланы и сказали, что маму не выпустят, пока она не приедет. Она поехала в Ленинское РУВД, где ее также задержали. В это время женщину увезли на обыск в квартиру.Утром в воскресенье, 20 июня, Яна позвонила знакомой и попросила о встрече, чтобы забрать телефон. На встречу с девушкой пошел молодой человек —. Парня задержали — на месте встречи были сотрудники милиции.21 июня прошли суды в суде Ленинского района над Олегом Скаргой и Андреем Ярошкиным. Андрея осудили на 15 суток, предположительно, по статье 19.3 КоАП (Появление в общественном месте в состоянии опьянения).На Олега Скаргу составили два протокола — ч.1 ст. 24.23 и ст. 24.3 КоАП. На процесс пришли лично два сотрудника Ленинского РУВД, чтобы дать показания свидетелей против мужчины. На суде мужчина заявил, что раскаивается и признает вину. В итоге, судья отправила дело на «доработку».По предварительной информации, всех членов семьи Скарги выпустили на свободу. А вот Андрей Ярошкин отбывает 15-суточный арест.