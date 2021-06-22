Свечи и белые шары: в Беларуси вспомнили последний мирный день 1941 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти и скорби. Восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. Именно защитники Брестской крепости первыми приняли на себя удар фашистов. И держали оборону месяц. Погибли 962 солдата, большинство их имен до сих пор неизвестно. Это единственная в мире цитадель, которая носит звание «крепость-герой». Сегодня в Бресте вспоминали тех, кто сражался за Родину. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Брестской крепости митинг-реквием начинается в половине четвертого. За полчаса до первой атаки. Люди считают своим долгом встречать день в стенах форта, в память о тех, кто погиб в первые часы войны.

На воду Западного Буга спустили венки. Со свечами, зажженными от вечного огня. А в небо запустили белые шары. К монументу цветы возложили делегации почти из 40 государств. На плитах 277 имен. Но многие защитники Брестской крепости остаются безымянными. Здесь покоятся 1038 человек.

«Приехали из Москвы специально, чтобы побывать здесь 22 июня, потому что это очень значимая дата для нас. У нас подросли дети, и мы можем побывать в четыре утра, прочувствовать всю эту боль, ужас, всю эту страшную ситуацию, которая происходила. Для нас это очень значимо, мы хотели показать детям», – сказала жительница Москвы Юлия Четверткова.

Каждый год в Брестской крепости проходит военная реконструкция. История оживает на глазах – весь ужас первых дней войны, и героизм защитников.

Пограничники, офицеры НКВД, жены военных, их дети, мирные жители. Около 400 человек приехали для участия в реконструкции. Это исторические клубы из Беларуси, России, Украины, стран Балтии.

«Показать это все как происходило. Я пулеметчик здесь, буду поддерживать огнем. Уши закладывает, когда взрывается, это настолько реально и штукатурка сыпется сверху», поделился участник реконструкции Виталий Медведев.

«Весь трагизм, что здесь много было мирных. Они практически все также и погибли здесь. Какую-то небольшую часть вывезли в плен, и они попали в концлагерь. Но они уезжали отсюда, зная, что их мужья уже обречены», – отметила участница реконструкции Ольга Гришкевич.

Атрибуты 1940-ых. От одежды до военной техники. Передать атмосферу пытались с максимальной точностью. Имитировали даже взрыв 1800-килограммовой бомбы, что получила название «Сатана».

«Люди должны видеть, кто такой враг – сильный, образованный, экипированный, который всю Европу покорил. И никто этого фашиста победить не мог. Только наши деды и прадеды. Наши деды и прадеды сделали этот подвиг. Этот подвиг мы на поле показали», – подчеркнул председатель совета общественного объединения Военно-исторический клуб «Гарнизон» Юрий Киреев.

После сражения на поле битвы тишина. Мало кто из защитников Брестской крепости смог дожить до Победы.

«Эмоции захлестывают, просто душу разрывает на кусочки. Дай Бог, чтобы такого в нашей жизни больше не было», – поделилась зрительница.

Минута молчания ровно в полдень. И неважно, как близко человек от метронома. Можно было просто остановиться и вспомнить тех, кто заплатил своей жизнью за мир на Земле. А памятные мероприятия в Брестской крепости продолжаются и в эти минуты.