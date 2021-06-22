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Минчанину назначили принудительное лечение за сопротивление милиционеру

22.06.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Минска назначил 25-летнему жителю столицы принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением.

Минчанину назначили принудительное лечение за сопротивление милиционеру
Суд Центрального района Минска. Фото: Яндекс.Карты

По сообщению пресс-службы прокуратуры Минска, весной этого года задержанный якобы оказал сопротивление сотруднику органов внутренних дел и повредил авто ГУВД Мингорисполкома.

Согласно заключению судебной экспертизы, молодой человек страдает психическим расстройством, «которое лишает его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», говорится в пресс-релизе.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска назначил 25-летнему жителю столицы принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением.
 
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