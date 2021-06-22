Лукашенко лишил известных врачей госпремии, которую они еще не успели получить

Согласно указу Александра Лукашенко от 21 июня государственной премии лишены двое известных онкологов — главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и бывший директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко. Они еще даже не успели эту премию получить.





Кто такие медики, которых лишили премии

Профессор Ольга Алейникова стояла у истоков детской онкологической службы Беларуси, под ее руководством удалось поднять это направление до международного уровня. Алейникова руководила РНПЦ детской онкологии 23 года — со дня создания центра 31 мая 1996 года до июля 2019-го.

Профессор Алейникова — член-корреспондент Академии наук, доктор медицинских наук. Разработала и внедрила в практику новые высокоэффективные технологии диагностики и методы лечения онкогематологических заболеваний у детей, позволившие повысить эффективность лечения и увеличить с 20% до 75 % выживаемость пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Автор более 500 научных работ, в том числе 6 монографий, 7 патентов.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь Олег Суконко возглавлял РНПЦ онкологии и медицинской радиологии с октября 2010 года до февраля 2020-го. Он онкоуролог, провел более трех тысяч операций, которые в основном относятся к повышенной категории сложности. Впервые в Беларуси выполнил экстракорпоральную резекцию единственной почки.

Именно под его руководством сделали реструктуризацию центра, открыли Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии и молекулярно-генетическую лабораторию канцерогенеза.

Олег Суконко — член Всемирной и Европейской ассоциаций урологов. Член Совета Республики, лауреат премии «За духовное возрождение».

Без объяснения причин

Ольга Алейникова сообщила Naviny.by, что не получала официального уведомления о лишении ее государственной премии и не стала комментировать произошедшее.

Олег Суконко также отказался от комментариев.

Они должны были получить госпремию в области науки за цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей» вместе с еще четырьмя онкологами. Теперь в списке на получение госпремии остались директор РНПЦ ОМР Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный, заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич.

Авторами разработаны и внедрены в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии.

Показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5—3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000—2017 годы спасено более 12,8 тыс. жизней.

Выживаемость детей в возрасте до 17 лет со злокачественными новообразованиями увеличилась с 54,7% в 1995 году до 75% в 2017 году, по некоторым формам превышает 90%. Это сопоставимо с результатами ведущих мировых центров. В лечении острого лимфобластного лейкоза Беларусь имеет одни из лучших результатов в мире.

Как рассказали Naviny.by сразу несколько врачей, знакомых с профессиональными достижениями лишенных госпремии врачей-онкологов, результаты их научной работы не подвергались сомнению. Почему обесценили труд и вклад в отечественную онкологию Алейниковой и Суконко, можно только догадываться. Ведь Алейникова является абсолютным авторитетом в детской онкологии, а Суконко — во взрослой.

«У нас много вопросов, ответы надо искать не в сфере науки и даже не в Комитете по государственным премиям», — сказал Naviny.by знающий кухню принятия решений по госпремиям специалист.

Сегодня многие авторитетные специалисты в разных сферах деятельности нередко попадают в жернова государственной машины из-за своей гражданской позиции или политических взглядов.

Но мы не смогли припомнить, чтобы Алейникова высказывалась в публичном пространстве по поводу социально-политического кризиса в стране. Она продолжает работать в РНПЦ главным научным сотрудником.

Суконко резко высказывался против забастовок медиков и говорил о необходимости честно считать заболевших и умерших от CОVID-19. В феврале 2021 года он рассказал о своем видении проблем в здравоохранении в интервью «Народной воле».

Премию не вручали еще никому в этом году

Начиная с 2016 года, Государственные премии присуждаются раз в четыре года (ранее раз в два года). Размер премии — 3,5 тысячи базовых величин (на сегодняшний день это 101 500 рублей). Премию могут присуждать как одному соискателю, так и коллективу (не более чем шесть человек). Именно на шестерых на этот раз и должны были поделить премию в области науки врачи-онкологи. Теперь в списке лауреатов осталось четыре фамилии.

Лукашенко подписал указ о государственной премии за 2020 год в январе 2021 года.

Помимо медиков высокой награды удостоились группа сотрудников «Беларуськалия», а также скульптор Константин Костюченко — за создание монумента «Врата памяти» в мемориале «Тростенец».

Традиционно почетный знак и диплом вручаются лауреатам в торжественной обстановке в канун Дня независимости. Как будет на этот раз, пока неизвестно. Константин Костюченко сказал Naviny.by, что не получал уведомления о мероприятии, где будут вручать премию. В денежном выражении премию ему пока также не начисляли.

Так что, получается, Суконко и Алейникову лишены премии, которую они даже не успели получить.

Решение о лишении премий, на основе которого был принят указ, принимал Комитет по госпремиям.

Он состоит из президиума и двух подкомитетов: по Государственным премиям в области науки и техники и по Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры.

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков входит и в президиум, и в подкомитет по науке. Секретариат комитета находится тоже в этом учреждении. Однако, отметила пресс-секретарь Академии наук Наталья Марцелева, комитет не является структурным подразделением НАН.

В состав комитета входят члены правительства, высокопоставленные чиновники, деятели культуры, ученые и врачи, в том числе Ирина Абельская — главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента.

Дозвониться до кого-то из комитета невозможно, в секретариате сотрудники говорят, что они лишь технические работники.

Прием работ Комитетом по госпремиям прекращается 1 октября года, предшествующего конкурсному. До декабря длится экспертное рассмотрение выдвинутых работ, затем проходит тайное голосование о рекомендации работ для присуждения премий.

Даже общественное обсуждение проводится, в случае с премией врачам оно состоялось в мае 2020-го в БелМАПО.