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Лукашенко лишил известных врачей госпремии, которую они еще не успели получить
Источник материала: Навiны
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Кто такие медики, которых лишили премии
Профессор Ольга Алейникова стояла у истоков детской онкологической службы Беларуси, под ее руководством удалось поднять это направление до международного уровня. Алейникова руководила РНПЦ детской онкологии 23 года — со дня создания центра 31 мая 1996 года до июля 2019-го.
Профессор Алейникова — член-корреспондент Академии наук, доктор медицинских наук. Разработала и внедрила в практику новые высокоэффективные технологии диагностики и методы лечения онкогематологических заболеваний у детей, позволившие повысить эффективность лечения и увеличить с 20% до 75 % выживаемость пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Автор более 500 научных работ, в том числе 6 монографий, 7 патентов.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь Олег Суконко возглавлял РНПЦ онкологии и медицинской радиологии с октября 2010 года до февраля 2020-го. Он онкоуролог, провел более трех тысяч операций, которые в основном относятся к повышенной категории сложности. Впервые в Беларуси выполнил экстракорпоральную резекцию единственной почки.
Именно под его руководством сделали реструктуризацию центра,
Олег Суконко — член Всемирной и Европейской ассоциаций урологов. Член Совета Республики, лауреат премии «За духовное возрождение».
Без объяснения причин
Ольга Алейникова сообщила Naviny.by, что не получала официального уведомления о лишении ее государственной премии и не стала комментировать произошедшее.
Олег Суконко также отказался от комментариев.
Они должны были получить госпремию в области науки за цикл работ
Авторами разработаны и внедрены в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии.
Показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5—3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000—2017 годы спасено более 12,8 тыс. жизней.
Выживаемость детей в возрасте до 17 лет со злокачественными новообразованиями увеличилась с 54,7% в 1995 году до 75% в 2017 году, по некоторым формам превышает 90%. Это сопоставимо с результатами ведущих мировых центров. В лечении острого лимфобластного лейкоза Беларусь имеет одни из лучших результатов в мире.
Как рассказали Naviny.by сразу несколько врачей, знакомых с профессиональными достижениями лишенных госпремии врачей-онкологов, результаты их научной работы не подвергались сомнению. Почему обесценили труд и вклад в отечественную онкологию Алейниковой и Суконко, можно только догадываться. Ведь Алейникова является абсолютным авторитетом в детской онкологии, а Суконко — во взрослой.
«У нас много вопросов, ответы надо искать не в сфере науки и даже не в Комитете по государственным премиям», — сказал Naviny.by знающий кухню принятия решений по госпремиям специалист.
Сегодня многие авторитетные специалисты в разных сферах деятельности нередко попадают в жернова государственной машины из-за своей гражданской позиции или политических взглядов.
Но мы не смогли припомнить, чтобы Алейникова высказывалась в публичном пространстве по поводу социально-политического кризиса в стране. Она продолжает работать в РНПЦ главным научным сотрудником.
Суконко резко высказывался против забастовок медиков и говорил о необходимости честно считать заболевших и умерших от CОVID-19. В феврале 2021 года он
Премию не вручали еще никому в этом году
Начиная с 2016 года, Государственные премии присуждаются раз в четыре года (ранее раз в два года). Размер премии — 3,5 тысячи базовых величин (на сегодняшний день это 101 500 рублей). Премию могут присуждать как одному соискателю, так и коллективу (не более чем шесть человек). Именно на шестерых на этот раз и должны были поделить премию в области науки врачи-онкологи. Теперь в списке лауреатов осталось четыре фамилии.
Лукашенко
Помимо медиков высокой награды удостоились группа сотрудников «Беларуськалия», а также скульптор Константин Костюченко — за создание монумента «Врата памяти» в мемориале «Тростенец».
Традиционно почетный знак и диплом вручаются лауреатам в торжественной обстановке в канун Дня независимости. Как будет на этот раз, пока неизвестно. Константин Костюченко сказал Naviny.by, что не получал уведомления о мероприятии, где будут вручать премию. В денежном выражении премию ему пока также не начисляли.
Так что, получается, Суконко и Алейникову лишены премии, которую они даже не успели получить.
Решение о лишении премий, на основе которого был принят указ, принимал Комитет по госпремиям.
Он состоит из президиума и двух подкомитетов: по Государственным премиям в области науки и техники и по Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры.
Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков входит и в президиум, и в подкомитет по науке. Секретариат комитета находится тоже в этом учреждении. Однако, отметила пресс-секретарь Академии наук Наталья Марцелева, комитет не является структурным подразделением НАН.
В
Дозвониться до кого-то из комитета невозможно, в секретариате сотрудники говорят, что они лишь технические работники.
Прием работ Комитетом по госпремиям прекращается 1 октября года, предшествующего конкурсному. До декабря длится экспертное рассмотрение выдвинутых работ, затем проходит тайное голосование о рекомендации работ для присуждения премий.
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