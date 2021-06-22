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Лукашенко лишил известных врачей госпремии, которую они еще не успели получить

22.06.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Согласно указу Александра Лукашенко от 21 июня государственной премии лишены двое известных онкологов — главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и бывший директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко. Они еще даже не успели эту премию получить.

Лукашенко лишил известных врачей госпремии, которую они еще не успели получить

 

Кто такие медики, которых лишили премии

Профессор Ольга Алейникова стояла у истоков детской онкологической службы Беларуси, под ее руководством удалось поднять это направление до международного уровня. Алейникова руководила РНПЦ детской онкологии 23 года — со дня создания центра 31 мая 1996 года до июля 2019-го.

Профессор Алейникова — член-корреспондент Академии наук, доктор медицинских наук. Разработала и внедрила в практику новые высокоэффективные технологии диагностики и методы лечения онкогематологических заболеваний у детей, позволившие повысить эффективность лечения и увеличить с 20% до 75 % выживаемость пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Автор более 500 научных работ, в том числе 6 монографий, 7 патентов.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь Олег Суконко возглавлял РНПЦ онкологии и медицинской радиологии с октября 2010 года до февраля 2020-го. Он онкоуролог, провел более трех тысяч операций, которые в основном относятся к повышенной категории сложности. Впервые в Беларуси выполнил экстракорпоральную резекцию единственной почки.

Именно под его руководством сделали реструктуризацию центра, открыли Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии и молекулярно-генетическую лабораторию канцерогенеза.

Олег Суконко — член Всемирной и Европейской ассоциаций урологов. Член Совета Республики, лауреат премии «За духовное возрождение».

 

Без объяснения причин

Ольга Алейникова сообщила Naviny.by, что не получала официального уведомления о лишении ее государственной премии и не стала комментировать произошедшее.

Олег Суконко также отказался от комментариев.

Они должны были получить госпремию в области науки за цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей» вместе с еще четырьмя онкологами. Теперь в списке на получение госпремии остались директор РНПЦ ОМР Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный, заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич.

Авторами разработаны и внедрены в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами. Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии.

Показатели пятилетней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5—3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000—2017 годы спасено более 12,8 тыс. жизней.

Выживаемость детей в возрасте до 17 лет со злокачественными новообразованиями увеличилась с 54,7% в 1995 году до 75% в 2017 году, по некоторым формам превышает 90%. Это сопоставимо с результатами ведущих мировых центров. В лечении острого лимфобластного лейкоза Беларусь имеет одни из лучших результатов в мире.

Как рассказали Naviny.by сразу несколько врачей, знакомых с профессиональными достижениями лишенных госпремии врачей-онкологов, результаты их научной работы не подвергались сомнению. Почему обесценили труд и вклад в отечественную онкологию Алейниковой и Суконко, можно только догадываться. Ведь Алейникова является абсолютным авторитетом в детской онкологии, а Суконко — во взрослой.

«У нас много вопросов, ответы надо искать не в сфере науки и даже не в Комитете по государственным премиям», — сказал Naviny.by знающий кухню принятия решений по госпремиям специалист.

Сегодня многие авторитетные специалисты в разных сферах деятельности нередко попадают в жернова государственной машины из-за своей гражданской позиции или политических взглядов.

Но мы не смогли припомнить, чтобы Алейникова высказывалась в публичном пространстве по поводу социально-политического кризиса в стране. Она продолжает работать в РНПЦ главным научным сотрудником.

Суконко резко высказывался против забастовок медиков и говорил о необходимости честно считать заболевших и умерших от CОVID-19. В феврале 2021 года он рассказал о своем видении проблем в здравоохранении в интервью «Народной воле».

 

Премию не вручали еще никому в этом году

Начиная с 2016 года, Государственные премии присуждаются раз в четыре года (ранее раз в два года). Размер премии — 3,5 тысячи базовых величин (на сегодняшний день это 101 500 рублей). Премию могут присуждать как одному соискателю, так и коллективу (не более чем шесть человек). Именно на шестерых на этот раз и должны были поделить премию в области науки врачи-онкологи. Теперь в списке лауреатов осталось четыре фамилии.

Лукашенко подписал указ о государственной премии за 2020 год в январе 2021 года.

Помимо медиков высокой награды удостоились группа сотрудников «Беларуськалия», а также скульптор Константин Костюченко — за создание монумента «Врата памяти» в мемориале «Тростенец».

Традиционно почетный знак и диплом вручаются лауреатам в торжественной обстановке в канун Дня независимости. Как будет на этот раз, пока неизвестно. Константин Костюченко сказал Naviny.by, что не получал уведомления о мероприятии, где будут вручать премию. В денежном выражении премию ему пока также не начисляли.

Так что, получается, Суконко и Алейникову лишены премии, которую они даже не успели получить.

Решение о лишении премий, на основе которого был принят указ, принимал Комитет по госпремиям.

Он состоит из президиума и двух подкомитетов: по Государственным премиям в области науки и техники и по Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры.

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков входит и в президиум, и в подкомитет по науке. Секретариат комитета находится тоже в этом учреждении. Однако, отметила пресс-секретарь Академии наук Наталья Марцелева, комитет не является структурным подразделением НАН.

В состав комитета входят члены правительства, высокопоставленные чиновники, деятели культуры, ученые и врачи, в том числе Ирина Абельская — главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента.

Дозвониться до кого-то из комитета невозможно, в секретариате сотрудники говорят, что они лишь технические работники.

Прием работ Комитетом по госпремиям прекращается 1 октября года, предшествующего конкурсному. До декабря длится экспертное рассмотрение выдвинутых работ, затем проходит тайное голосование о рекомендации работ для присуждения премий.

Даже общественное обсуждение проводится, в случае с премией врачам оно состоялось в мае 2020-го в БелМАПО.

 

 

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Госпремия за 2020 год была присуждена коллективу врачей-онкологов в январе, а вчера указом Лукашенко две фамилии из этого списка были вычеркнуты.
 
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