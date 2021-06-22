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Жительница Гомельщины скончалась от передозировки наркотиков

22.06.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомельском районе 35-летняя женщина скончалась от передозировки психотропом, который изготовил вернувшийся из России брат.

Жительница Гомельщины скончалась от передозировки наркотиков
Фото: gomel.mvd.gov.by

По сообщению областного УВД, вечером 20 июня в агрогородке Новая Гута бригада медиков констатировала смерть 35-летней местной жительницы. Наркоконтроль Гомельского РОВД установил, что к смерти женщины может быть причастен гостивший у нее 36-летний брат из Витебской области.

 ужчина был на заработках в России и привез оборудование, реагенты и реактивы для изготовления метамфетамина. Нарколабораторию создал прямо в квартире родственницы, где живут и ее дети (14 и 6 лет).

Оперативники обнаружили в квартире стеклянную колбу с жидкостью розового цвета. По заключению экспертов, это был параметиламфетамин весом около 40 г.

 
 
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В Гомельском районе 35-летняя женщина скончалась от передозировки психотропом, который изготовил вернувшийся из России брат.
 
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