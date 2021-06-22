Жительница Гомельщины скончалась от передозировки наркотиков

В Гомельском районе 35-летняя женщина скончалась от передозировки психотропом, который изготовил вернувшийся из России брат.



Фото: gomel.mvd.gov.by

По сообщению областного УВД, вечером 20 июня в агрогородке Новая Гута бригада медиков констатировала смерть 35-летней местной жительницы. Наркоконтроль Гомельского РОВД установил, что к смерти женщины может быть причастен гостивший у нее 36-летний брат из Витебской области.

ужчина был на заработках в России и привез оборудование, реагенты и реактивы для изготовления метамфетамина. Нарколабораторию создал прямо в квартире родственницы, где живут и ее дети (14 и 6 лет).

Оперативники обнаружили в квартире стеклянную колбу с жидкостью розового цвета. По заключению экспертов, это был параметиламфетамин весом около 40 г.