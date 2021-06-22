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«А Саша выйдет?» Душевное посвящение Александру Ивулину

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.

«А Саша выйдет?» Душевное посвящение Александру Ивулину

Иллюстрация Ольги Якубовской

Художница из Новополоцка Ольга Якубовская, известная серией работ, посвященной сторонникам перемен, посвятила очередную иллюстрацию журналисту, спортивному блогеру и футболисту «Крумкачоў» Александру Ивулину.

— Эту работу я посвящаю Александру — очень жизнерадостному и целеустремленному человеку. Сейчас Саша за решеткой, но его очень ждут друзья и болельщики! Саша, выходи! — написала Ольга Якубовская.

Напомним, что 4 июня журналист был осужден на 30 суток ареста. Вместе с ним был задержан монтажер проекта «ЧестнОК», экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко, его осудили на 15 суток.

Обоих задержали якобы за бело-красно-белый флаг на окне их квартиры. Коллеги журналистов утверждают, что флага в квартире не было.

После ареста Ивулина болельщики «Крумкачоў» провели несколько флеш-мобов в его поддержку. После чего силовики стали задерживать фанатов в футболках с номером 25 (как у Ивулина).

Болгера поддержали и футболисты клуба. Ему осталось провести 11 суток под арестом.

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От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.
 
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