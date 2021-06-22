«А Саша выйдет?» Душевное посвящение Александру Ивулину

Источник материала: Салiдарнасць

От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.





Иллюстрация Ольги Якубовской

Художница из Новополоцка Ольга Якубовская, известная серией работ, посвященной сторонникам перемен, посвятила очередную иллюстрацию журналисту, спортивному блогеру и футболисту «Крумкачоў» Александру Ивулину.

— Эту работу я посвящаю Александру — очень жизнерадостному и целеустремленному человеку. Сейчас Саша за решеткой, но его очень ждут друзья и болельщики! Саша, выходи! — написала Ольга Якубовская.

Напомним, что 4 июня журналист был осужден на 30 суток ареста. Вместе с ним был задержан монтажер проекта «ЧестнОК», экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко, его осудили на 15 суток.

Обоих задержали якобы за бело-красно-белый флаг на окне их квартиры. Коллеги журналистов утверждают, что флага в квартире не было.

После ареста Ивулина болельщики «Крумкачоў» провели несколько флеш-мобов в его поддержку. После чего силовики стали задерживать фанатов в футболках с номером 25 (как у Ивулина).

Болгера поддержали и футболисты клуба. Ему осталось провести 11 суток под арестом.

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