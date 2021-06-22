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«А Саша выйдет?» Душевное посвящение Александру Ивулину
22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.
Иллюстрация
Художница из Новополоцка Ольга Якубовская, известная серией работ, посвященной сторонникам перемен, посвятила очередную иллюстрацию журналисту, спортивному блогеру и футболисту «Крумкачоў» Александру Ивулину.
— Эту работу я посвящаю Александру — очень жизнерадостному и целеустремленному человеку. Сейчас Саша за решеткой, но его очень ждут друзья и болельщики! Саша, выходи! — написала Ольга Якубовская.
Напомним, что 4 июня журналист был
Обоих задержали якобы за бело-красно-белый флаг на окне их квартиры. Коллеги журналистов утверждают, что флага в квартире не было.
После ареста Ивулина болельщики «Крумкачоў» провели несколько флеш-мобов в его поддержку. После чего силовики
Болгера поддержали и футболисты клуба. Ему осталось провести 11 суток под арестом.
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От иллюстратора из Новополоцка Ольги Якубовской.
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