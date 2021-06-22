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Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа

22.06.2021 19:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа
Фото: БЕЛТА
Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает БЕЛТА.

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем», — сказал Роман Головченко.


Он заявил, что введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Беларуси.

«Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям», — подчеркнул Головченко
.
 
 
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По его словам, введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Беларуси.
 
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