«Газета.Ru»: Счетная палата нашла в Союзном государстве невозвратные кредиты

Общий размер задолженности перед бюджетом Союзного государства России и Беларуси составляет сейчас более 3 млрд. рублей, говорится в материалах проверки Счетной палаты РФ (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru).

пишет «Газета.Ru» На основной долг приходится чуть более полмиллиарда рублей, остальные 2,5 млрд руб. начисленные на него проценты, пени,«Газета.Ru»





Задолженность начала формироваться по кредитам, предоставленным на реализацию трех программ Союзного Государства еще в в 1999-2002 годах. Кредиты были взяты из бюджета СГ на развитие трех проектов: на дизельное автомобилестроение» (исполнитель — группа компаний «БелРусАвто»), на развитие «Производства телеаппаратуры на предприятиях РБ и РФ» и создание системы безналичного расчетов двух государств (ОАО «Элетех»).





Плюс-минус миллиард

В итоге компании не смогли полностью рассчитаться по кредитам. «Принятые меры по возврату задолженности не увенчались успехом. Срок исковой давности истек», — говорится в пояснении, которое получила «Газета.Ru» от российских аудиторов.





В формировании безнадежных к взысканию кредитов, как отмечает СП, ошибки были допущены «как со стороны российских государственных заказчиков и координаторов программ, так и со стороны белорусских госзаказчиков».





В итоге Счетная палата подготовила уже в этом году проект постановления «О безнадежной кредиторской задолженности перед бюджетом Союзного государства», позволяющий списать эти средства.





Бюджет Союзного государства (СГ) формируется за счет ежегодных безвозмездных отчислений двух стран. При этом примерно две трети совместного бюджета — это средства российских налогоплательщиков. Из этого следует, что из трех 3 млрд рублей задолженности, 2 млрд — это потери российского госбюджета.





Не лучше обстоят дела и с бюджетом СГ за 2020 год. Он составил 5,5 млрд рублей. В этот раз Счетная палата снова выявила нарушения требований нормативных правовых актов СГ, регулирующих бюджетный процесс. Установлены, например, нарушения правил госзакупок. Они проводились без проведения конкурсных процедур — у единственного поставщика.





«Часть выявленных нарушений обусловлена несовершенством нормативной правовой базы СГ. Отсутствует корреляция между отдельными нормами», — пояснил аудитор Валерий Богомолов.





Он насчитал нарушений бюджетного процесса по итогам 2020 года на 1 млрд рублей.





Расходы бюджета СГ за последние три года «показал наличие отрицательной динамики». То есть, на совместные программы идет все меньше расходов. Понятно, что 2020-й был особым годом, когда часть программ пришлось свернуть из-за пандемии. Только по двум разделам («Охрана окружающей природной среды» и «Сельское хозяйство и рыболовство») расходы исполнены в предусмотренном объеме (100 %).





По восьми программам расходы были ниже плановых.





Тем не менее объем неиспользованных в 2020 году бюджетных ассигнований (391,7 млн рублей) составил рекорд — в 3,5 раза превысив аналогичный показатель 2019 года, отмечено в материалах СП РФ.





Зато расходы на функционирование Парламентского Собрания «превысили соответствующие показатели утвержденной сметы». Превышение составило 7,1 млн рублей.

Все вокруг колхозное, все вокруг свое

Не исключено, что перерасход может оказаться более значительным, поскольку министерства и ведомства до сих пор не полностью отчитались по расходам за прошлый год.





Непонятен и статус имущества, который приобретается за совместные средства. Причем, белорусская сторона ведет «обособленный учет имущества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства». А с российской стороны такой учет не обеспечен в полном объеме, и эта проблема не решается годами, констатируют аудиторы.





Нормативно-правовая база по оценке совместных активов и управлению ими не разработана.





«Механизм определения долей сторон в создаваемом имуществе либо в объектах промышленной и интеллектуальной собственности не унифицирован», — говорится в материалах СП.





Выявлены и другие странности бюджетного процесса в рамках СГ. Например, доходов от реализованных совместных проектов не зафиксировано.





А сотни миллионов рублей остаются из года в год неосвоенными, их приходится отправлять на банковский депозит, заключают аудиторы Счетной палаты РФ.





В проверке союзного бюджета-2020 принимал участие и Комитет государственного контроля Белоруссии.

На ярмарки и приграничную торговлю

Интеграционный проект России и Беларуси не заладился с самого начала, с апреля 1997 года, когда белорусский глава Александр Лукашенко и тогдашний президент России Борис Ельцин подписали договор о Союзе. Не была даже утверждена государственная атрибутика — гимн, флаг (предполагалось, что это будет красный флаг с двумя желтыми звездочками) и герб (с двуглавым орлом).





Пиком интеграции было начало 2000-х. Стороны планировали даже ввести единую валюту. Но этим планам так и не суждено было сбыться. А с созданием Евразийского экономического союза пяти государств, включая Белорусь, значение союза двух государств и вовсе свелось к декоративной роли, отмечает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.





Он считает, что сейчас Союзное государство, а точнее его руководящие органы «давно живут своей жизнью, это формальная структура». «Интерес к этой структуре на высшем уровне был потерян давно. Сейчас формат СГ мало востребован. Поэтому и нет контроля за расходованием средств совместного бюджета. Тем более, что 5-6 млрд рублей – это большие деньги только с точки зрения гражданина, но с точки зрения бюджета РФ — копейки», — говорит Макаркин.





При этом в рамках Союзного государства все-таки сохранятся задача поближе притянуть Беларусь к России, добавляет заведующий научно-учебной лабораторией политической географии и современной геополитики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Скриба.





«Союзное государство России и Беларуси — это история успеха. Но история старого успеха, времен конца 90-х. И с тех пор этот формат пытаются реанимировать», — говорит Скриба.





По его оценке, ситуация с Союзным государством такова, что обе страны «топчутся на месте». «Мы не движемся особо, но и не бросаем друг друг друга. Не очень понятно, что теперь делать с этим Союзом с точки зрения большой геополитической игры», — говорит Скриба.





Но для рядовых граждан России и Беларуси польза от Союза несомненно имеется, считает эксперт. «Трудовые отношения формализованы лучше, чем с кем бы то ни было, все перемещения граждан между Россией и Белорусью упрощены, культурный обмен, фестивали, торговые ярмарки налажены и расходы в размере 5 млрд рублей на эти цели вполне можно считать оправданными», — заключает Скриба.



