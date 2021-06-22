Должность руководителя унифицируют. Какие еще изменения в законе о СМИ начнут действовать с 26 июня

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА. Изменения прокомментировала начальник управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Мининформа Виктория Мелешко,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.





минск летоТак, расширен перечень субъектов хозяйствования, которые не могут выступать учредителями СМИ. К ним с 26 июня будут отнесены владельцы интернет-ресурсов, сетевых изданий, в отношении которых было принято решение об ограничении доступа. Оно будет действовать в течение 3 лет. Также стать учредителями СМИ в течение 5 лет не смогут лица, ранее выступавшие в качестве участника (собственника имущества) организации, признанной экстремистской.





Изменения коснулись порядка регистрации СМИ и ведения Государственного реестра средств массовой информации: уточнены процедуры предоставления уведомлений об изменении сведений, подлежащих включению в реестр СМИ, а также основание и порядок возврата этих уведомлений. Также с 26 июня название должности руководителя СМИ будет звучать как «главный редактор средства массовой информации».





В. Мелешко отметила, что юрлица, на которых возложены функции редакции СМИ, и журналисты не имеют права распространять запрещенную информацию и недостоверные сведения, способные причинить вред государственным или общественным интересам, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство или деловую репутацию физических либо юридических лиц.





Уточняется, что журналиста могут лишить аккредитации, если он нарушил требования и/или не исполнил обязанности, установленные ст. 34 и п. 2 ст. 52 настоящего закона, совершил умышленное противоправное деяние при осуществлении профессиональной деятельности, нарушил установленный порядок аккредитации. Это же касается и случаев, когда юрлицо, которое исполняет функции редакции, нарушило порядок аккредитации.



