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«21 век»: Продолжаем работать в штатном режиме

22.06.2021 19:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«21 век»: Продолжаем работать в штатном режиме
Иллюстративное фото
Онлайн-гипермаркет 21vek.by прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг площадки.

«Пока мы не знаем подробностей ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме, принимаем заказы, доставляем вовремя. Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена. Вы все также можете выбрать любой из более чем 600 тысяч товаров», — говорится в сообщении.
 
 
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Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена.
 
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