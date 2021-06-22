|
«21 век»: Продолжаем работать в штатном режиме
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Пока мы не знаем подробностей ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме, принимаем заказы, доставляем вовремя. Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена. Вы все также можете выбрать любой из более чем 600 тысяч товаров», — говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)