«21 век»: Продолжаем работать в штатном режиме

Источник материала: UDF



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«Пока мы не знаем подробностей ситуации, но, несмотря ни на что, продолжаем работать в штатном режиме, принимаем заказы, доставляем вовремя. Работа call-центра, сервисного обслуживания, пунктов выдачи заказов не остановлена. Вы все также можете выбрать любой из более чем 600 тысяч товаров», — говорится в сообщении.