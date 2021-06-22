|
Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в Минске
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, сотрудники милиции специально применили газ через дверной глазок", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома во вторник. Его цитирует
"Газ сотрудники милиции не применяли", - подчеркнуто в сообщении.
Отмечено, что к административной ответственности привлечено двое человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечено, что к административной ответственности привлечено двое человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)