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Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в Минске

22.06.2021 19:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в Минске
Иллюстративное фото
Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в минском микрорайоне Серебрянка.

"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, сотрудники милиции специально применили газ через дверной глазок", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома во вторник. Его цитирует interfax.by.


"Газ сотрудники милиции не применяли", - подчеркнуто в сообщении.

Отмечено, что к административной ответственности привлечено двое человек.
 
 
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