Милиция опровергает информацию о применении газа при задержании семьи в Минске

Источник материала: UDF

"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз некоторые источники сообщают о задержании семьи в микрорайоне Серебрянка. Исходя из статьи, при задержании мужчины, находящегося в квартире, сотрудники милиции специально применили газ через дверной глазок", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома во вторник. Его цитирует