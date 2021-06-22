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Названы знаки Зодиака, которые преданны только одному партнеру

22.06.2021 19:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы знаки Зодиака, которые преданны только одному партнеру
Моногамные знаки Зодиака / фото pixabay.com/Alexas_Fotos
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые предпочитают моногамные отношения.

Рак


Раки по своей натуре очень преданные люди. Они с детства мечтают завести семью, нарожать деток и жить в достатке и любви. Такие же качества они ценят в своем партнере.

Козерог


Для них важно, чтобы человек, который находится рядом, был для них родной душой. Это люди традиционных взглядов, поэтому "ходить налево" не в их правилах.

Лев


Львы предпочитают серьезные отношения. Они не размениваются на кратковременные интрижки, ведь для них это пустая трата времени и энергии. Но из-за своей бешеной преданности они могут быть очень ревнивыми.

Дева


Отношения для Дев - это еще один повод сделать все в лучшем виде. Поэтому к выбору партнера и к их дальнейшим отношениям они относятся крайне серьезно.
 
 
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