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Моногамные знаки Зодиака / фото pixabay.com/Alexas_Fotos

Рак

Козерог

Лев

Дева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы знаки Зодиака, которые преданны только одному партнеру Всего таких знаков Зодиака четыре.

Раки по своей натуре очень преданные люди. Они с детства мечтают завести семью, нарожать деток и жить в достатке и любви. Такие же качества они ценят в своем партнере.Для них важно, чтобы человек, который находится рядом, был для них родной душой. Это люди традиционных взглядов, поэтому "ходить налево" не в их правилах.Львы предпочитают серьезные отношения. Они не размениваются на кратковременные интрижки, ведь для них это пустая трата времени и энергии. Но из-за своей бешеной преданности они могут быть очень ревнивыми.Отношения для Дев - это еще один повод сделать все в лучшем виде. Поэтому к выбору партнера и к их дальнейшим отношениям они относятся крайне серьезно.