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Павловский: Лукашенко – это человек, перед которым Путин постоянно отступает и чувствует себя неуверенным

22.06.2021 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский в эфире «Эха Москвы» любопытно высказался о взаимоотношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Павловский: Лукашенко – это человек, перед которым Путин постоянно отступает и чувствует себя неуверенным
Глеб Павловский. Фото: DW
По его словам, белорусский политик овладел некими приемами ведения переговоров со своим российским коллегой, которые позволяют ему постоянно получать от Москвы поддержку.

- Лукашенко — это некая головная боль, конечно, для Путина — сказал Глеб Павловский. — Но, с другой стороны, очень интересно, что появился человек, перед которым Путин отступает постоянно, заметно. И чувствует себя неуверенным. Как с кем-то бешеным и ядовитым одновременно. Вот я не ожидал, что Лукашенко удастся за такой короткий срок — за год, этого не было — добиться таких результатов.

- А вы точно знаете, почему?

- Кто же это точно знает?

- У вас есть какое-нибудь объяснение?

- Это психологический такой реслинг. И в этом реслинге Лукашенко нашел свои приемы. Он постоянно обостряет, причем неожиданно и беспричинно обостряет вещи, придумывая какие-то эксцессы, так что Путин разводит руками. Это видно было в отношении истории с самолетом. Как он говорит, это не хорошо и не плохо — так вышло. Это абсолютно такая растерянная реакция…
 
 
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Бывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский в эфире «Эха Москвы» любопытно высказался о взаимоотношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко.
 
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