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Павловский: Лукашенко – это человек, перед которым Путин постоянно отступает и чувствует себя неуверенным
Источник материала: Партизан
Бывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский в эфире «Эха Москвы» любопытно высказался о взаимоотношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Глеб Павловский. Фото: DW
По его словам, белорусский политик овладел некими приемами ведения переговоров со своим российским коллегой, которые позволяют ему постоянно получать от Москвы поддержку.
- Лукашенко — это некая головная боль, конечно, для Путина —
- А вы точно знаете, почему?
- Кто же это точно знает?
- У вас есть какое-нибудь объяснение?
- Это психологический такой реслинг. И в этом реслинге Лукашенко нашел свои приемы. Он постоянно обостряет, причем неожиданно и беспричинно обостряет вещи, придумывая какие-то эксцессы, так что Путин разводит руками. Это видно было в отношении истории с самолетом. Как он говорит, это не хорошо и не плохо — так вышло. Это абсолютно такая растерянная реакция…
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Павловский: Лукашенко – это человек, перед которым Путин постоянно отступает и чувствует себя неуверенным
Бывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский в эфире «Эха Москвы» любопытно высказался о взаимоотношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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