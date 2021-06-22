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БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жертв войны в полдень 22 июня почтили в мемориальном комплексе «Благовщина». Центральное место холокоста в Беларуси – в годы войны здесь были уничтожены свыше 200 тысяч человек. А сегодня прошла акция «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты БРСМ возложили цветы. Слово «память» вычертили огни лампад. Минута молчания оглушила будничную суету.
Валерия Симаненкова, активист Фрунзенского районного комитета БРСМ:
Ангелина Джеранова, второй секретарь Фрунзенского районного комитета БРСМ:
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Напомним, в 2018-м более 2000 ребят также восстанавливали памятное место, чтобы будущие поколения помнили.
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БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать
Новости Беларуси. Жертв войны в полдень 22 июня почтили в мемориальном комплексе «Благовщина». Центральное место холокоста в Беларуси – в годы войны здесь были...
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