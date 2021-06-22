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БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать

22.06.2021 19:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жертв войны в полдень 22 июня почтили в мемориальном комплексе «Благовщина». Центральное место холокоста в Беларуси – в годы войны здесь были уничтожены свыше 200 тысяч человек. А сегодня прошла акция «Память сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты БРСМ возложили цветы. Слово «память» вычертили огни лампад. Минута молчания оглушила будничную суету.

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать

Валерия Симаненкова, активист Фрунзенского районного комитета БРСМ:
Сегодня, в день памяти начала страшной Великой Отечественной войны, мы с ребятами из БРСМ пришли почтить память всех тех людей, кто погиб в этой страшной войне. Также выдержали минуту молчания в честь людей, которые защищали нашу страну.

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать

Ангелина Джеранова, второй секретарь Фрунзенского районного комитета БРСМ:
Можно для себя новое узнать, вот для нас была небольшая экскурсия проведена. Это очень важно, чтобы не забывали такие страшные события. Историю, конечно, пытаются переписать и переделать, но мы же знаем: кто забывает историю, для того история эта повторяется. Поэтому очень важно для молодежи думать и знать.

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
На самом деле минская молодежь не все знаковые места именно исторические посещала. Очень приятно, что сегодня молодежь собралась именно в Благовщине, потому что это одно из знаковых мест, где были сожжены не только белорусы, но и другие национальности.

БРСМ: кто забывает историю, для того она повторяется, поэтому очень важно для молодёжи думать и знать

Напомним, в 2018-м более 2000 ребят также восстанавливали памятное место, чтобы будущие поколения помнили.

 
 
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Новости Беларуси. Жертв войны в полдень 22 июня почтили в мемориальном комплексе «Благовщина». Центральное место холокоста в Беларуси – в годы войны здесь были...
 
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