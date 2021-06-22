ГАИ: контроль за водителями такси будет усилен

Источник материала: ОНТ

Водители организаций Bolt, Uber и «Яндекс.Такси» окажутся под пристальным вниманием сотрудников ГАИ и Транспортной инспекции. Такие меры вводятся для обеспечения безопасной ситуации на дорогах. Об этом сообщили в ГАИ.

Если взглянуть на статистику, становится понятно, почему в фокусе правоохранителей оказались именно таксисты. За пять месяцев этого года выявлено свыше 600 нарушений со стороны водителей интернет-сервисов. При этом в 8 случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения, а в 7 – таксисты работали без водительских прав.

С января по май этого года по вине таксистов случилось 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Фото: pixabay

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