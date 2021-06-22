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Лишилась рук и ног, но нашла силы жить дальше: история героини войны Зинаиды Туснолобовой
Источник материала: ОНТ
Героями Великой Отечественной можно назвать всех, кто прошел эту страшную войну. Однако отдельные имена стали легендарными, их знают далеко за пределами страны. Зинаида Туснолобова в войну лишилась ног и рук, но смогла найти в себе силы жить и поддерживать других. Ее имя писали на самолетах и танках, идущих в бой. И сегодня ей посвящают стихи, книги и ставят спектакли о ее удивительной судьбе.
На ее могиле в Полоцке всегда венки и цветы. Люди помнит женщину, которую не сломила: ни война, ни ампутация рук и ног, ни семейные трагедии. Ее имя носят учебные заведения и улица на живописном берегу Западной Двины, где она жила. В доме сейчас музей, где в деталях вся истории женщины-легенды – Зины Туснолобовой-Марченко.
Она родилась под Полоцком. Летом 42-го после курсов медсестер – уже на фронте под Воронежом, за 5 дней боев – 26 спасенных раненных. Всего за 9 месяцев вынесла с полей сражений 123 солдата и офицера, свой последний бой приняла 2 февраля 43-го, в попытке спасти командира сама получила тяжелое ранение – эту историю она потом не раз пересказывала родным.
А дальше – невероятная борьба за жизнь. 15 месяцев она провела в госпитале, перенесла 8 операций, здесь и было написано письмо бойцам I-го Прибалтийского фронта, которые шли освобождать ее родной Полоцк. Имя Зинаиды появилось на боевых орудиях, танках, самолетах.
В 23 – без рук и ног, в госпитале она попросила написать еще одно письмо –личное. Посыл простой: «Не хочу быть обузой». Ответ известен. Этот фрагмент личной жизни отразили в спектакле, который в Полоцке поставили к 100-летию рождения Зинаиды Туснолобовой-Марченко.
Дальше новый удар – двое детей умерли еще крохами. И семья решает из Сибири вернуться в родной Полоцк. Здесь у семьи рождается еще двое детей. Письма по новому адресу идут мешками, Зинаида всех поддерживает. Далее – награды и общественная жизнь, много встреч, а еще она пишет письма, шьет.
В Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, ее получили свыше 500 многодетных мам, которые успевают и в семье, и в общественной жизни. Именем легендарной женщины названы улицы в Москве и Сочи, а недавно русское географическое общество предложило назвать ее именем один из хребтов гор Алатау в южной Сибири.
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Героями Великой Отечественной можно назвать всех, кто прошел эту страшную войну. Однако отдельные имена стали легендарными, их знают далеко за пределами страны....
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