Лишилась рук и ног, но нашла силы жить дальше: история героини войны Зинаиды Туснолобовой

Источник материала: ОНТ

Героями Великой Отечественной можно назвать всех, кто прошел эту страшную войну. Однако отдельные имена стали легендарными, их знают далеко за пределами страны. Зинаида Туснолобова в войну лишилась ног и рук, но смогла найти в себе силы жить и поддерживать других. Ее имя писали на самолетах и танках, идущих в бой. И сегодня ей посвящают стихи, книги и ставят спектакли о ее удивительной судьбе.

На ее могиле в Полоцке всегда венки и цветы. Люди помнит женщину, которую не сломила: ни война, ни ампутация рук и ног, ни семейные трагедии. Ее имя носят учебные заведения и улица на живописном берегу Западной Двины, где она жила. В доме сейчас музей, где в деталях вся истории женщины-легенды – Зины Туснолобовой-Марченко.

Она родилась под Полоцком. Летом 42-го после курсов медсестер – уже на фронте под Воронежом, за 5 дней боев – 26 спасенных раненных. Всего за 9 месяцев вынесла с полей сражений 123 солдата и офицера, свой последний бой приняла 2 февраля 43-го, в попытке спасти командира сама получила тяжелое ранение – эту историю она потом не раз пересказывала родным.

Михаил Морозов, племянник Зины Туснолобовой-Марченко: «Немецкий солдат подошел, пытался ее добить прикладом, он бил ее по голове, она потеряла сознание. Очнулась, когда разведчики несли ее на руках, она была обморожена, сутки провела зимой на территории, руки, ноги – все было отморожено. Каким чудом она выжила, трудно сказать».

А дальше – невероятная борьба за жизнь. 15 месяцев она провела в госпитале, перенесла 8 операций, здесь и было написано письмо бойцам I-го Прибалтийского фронта, которые шли освобождать ее родной Полоцк. Имя Зинаиды появилось на боевых орудиях, танках, самолетах.

В 23 – без рук и ног, в госпитале она попросила написать еще одно письмо –личное. Посыл простой: «Не хочу быть обузой». Ответ известен. Этот фрагмент личной жизни отразили в спектакле, который в Полоцке поставили к 100-летию рождения Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

Дальше новый удар – двое детей умерли еще крохами. И семья решает из Сибири вернуться в родной Полоцк. Здесь у семьи рождается еще двое детей. Письма по новому адресу идут мешками, Зинаида всех поддерживает. Далее – награды и общественная жизнь, много встреч, а еще она пишет письма, шьет.

В Витебской области учреждена премия имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко, ее получили свыше 500 многодетных мам, которые успевают и в семье, и в общественной жизни. Именем легендарной женщины названы улицы в Москве и Сочи, а недавно русское географическое общество предложило назвать ее именем один из хребтов гор Алатау в южной Сибири.

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