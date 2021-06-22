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Жара до +37℃! Прогноз погоды на 23 июня

22.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В последние дни погода просто экстремальная. На многих метеостанциях побиты многолетние температурные рекорды. В ближайшие дни жара сохранится. Объявлен красный – наивысший – уровень опасности. 

23 июня продолжит распространяться жаркий влажный воздух с южных широт. В результате образуются очаги коротких грозовых дождей. Однако это не помешает воздуху вновь прогреться до рекордных отметок.

В среду – переменная облачность. В отдельных районах кратковременные грозовые дожди. По западу возможен град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура составит +21℃…+24℃. С учетом влажности и ветра по ощущениям на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +31℃ по западу и до +37℃ по юго-востоку.  К вечеру +27℃…+ 32℃. 

В ближайшие два дня сохранится жаркая погода. Переменная облачность. Кратковременные дожди, прогремят грозы. Возможны ливни и град. Ветер неустойчивый умеренный, днем при грозах порывистый. Температура ночью +18℃…+23℃, днем +29℃…+34℃, по юго-востоку во многих районах воздух прогреется до +36. Жара начнет постепенно спадать только в выходные,  но без гроз и ливней не обойдется. 

 

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В последние дни погода просто экстремальная. На многих метеостанциях побиты многолетние температурные рекорды. В ближайшие дни жара сохранится. Объявлен красный...
 
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