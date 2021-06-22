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6 людей, которые загорают не выходя из дома! Вы только посмотрите на третье фото!

22.06.2021 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

6 людей, которые загорают не выходя из дома! Вы только посмотрите на третье фото!

На улице настоящая жара, а значит, пришло время загорать! Но как это сделать, если дома куча дел, да и на городской пляж просто не протиснуться? Вот вам идея! Посмотрите на 10 людей, которые ищут возможности и находят!






Фото: vladnews.ru, pikabu.ru, bloknot-voronezh.ru, nevsedoma.com.ua, fishki.net



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На улице настоящая жара, а значит, пришло время загорать! Но как это сделать, если дома куча дел, да и на городской пляж просто не протиснуться? Вот вам идея!...
 
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