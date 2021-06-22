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6 людей, которые загорают не выходя из дома! Вы только посмотрите на третье фото!
Источник материала: ОНТ
На улице настоящая жара, а значит, пришло время загорать! Но как это сделать, если дома куча дел, да и на городской пляж просто не протиснуться? Вот вам идея! Посмотрите на 10 людей, которые ищут возможности и находят!
Фото: vladnews.ru, pikabu.ru, bloknot-voronezh.ru, nevsedoma.com.ua, fishki.net
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На улице настоящая жара, а значит, пришло время загорать! Но как это сделать, если дома куча дел, да и на городской пляж просто не протиснуться? Вот вам идея!...
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