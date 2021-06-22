Виктория Азаренко прошла в 1/8-ю финала теннисного турнира в Германии

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала во время теннисного турнира категории WTA-250, который проходит в Германии, в Бад-Хомбурге. Призовой фонд турнира – 235 тыс. долларов. Об этом пишет БЕЛТА.

Во время поединка 22 июня в 1/16-й финала Виктория Азаренко победила белорусскую теннисистку Юлию Готовко, итоги встречи – 7:5, 6:0.

Сначала 21-летняя Юлия Готовко оказала упорное сопротивление и вела со счетом 5:3. Однако Азаренко смогла взять инициативу в свои руки и переломила ход игры, выиграв 4 гейма подряд. Второй сет Азаренко выиграла всухую. Встреча длилась 1 час 19 минут.

Дальше Виктории Азаренко придется бороться за выход в четвертьфинал с француженкой Ализе Корне.

Фото из VK-аккаунта Victoria Azarenka

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